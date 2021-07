Un homme dit avoir trouvé une « famille » de vers de farine « en train de se régaler » dans une boîte de céréales non ouverte

Un homme sur TikTok est devenu viral après avoir publié une vidéo d’une surprise se tortillant trouvée dans une boîte non ouverte de Mini-blés givrés de Kellogg.

Dans la vidéo, partagée par l’utilisateur @mbutler20014 le 23 juillet, il a déclaré avoir examiné de près une boîte de céréales une fois qu’il avait commencé à entendre « quelque chose » bouger dans son armoire de cuisine.

« Alors j’entends toujours quelque chose dans ce cabinet », dit-il. « Je suis allé au magasin et j’ai acheté des céréales. Je pense que ça sort de cette boîte. J’entends vraiment quelque chose dans cette boîte. »

Après avoir invité les téléspectateurs à écouter les bruissements provenant de l’intérieur de la boîte de céréales, il ouvre la boîte de Frosted Mini Wheats, qui semblait scellée, et découvre une « famille » de vers de farine nichée entre les morceaux de céréales râpés.

« Oh ouais, mon pote, » dit-il avec un air dégoûté sur le visage. « Nous avons des amis ici. Regarde ça. »

L’homme, qui n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de 45secondes.fr Food, dit dans la vidéo qu’il y avait environ 13 vers de farine « en train de se régaler » à l’intérieur de la boîte.

La vidéo est rapidement devenue virale, recueillant plus d’un demi-million de vues et des milliers de likes et de commentaires. Dans une vidéo de suivi, qui a été visionnée plus de cent mille fois, l’utilisateur a ajouté une légende avertissant les gens de « faire attention aux visiteurs spéciaux ».

« Ils sont ici, yo », a-t-il écrit, montrant une vue rapprochée des insectes à l’intérieur du sac. « Incroyable. »

Certains commentateurs ont déclaré qu’ils feraient beaucoup plus attention à leurs propres choix de petit-déjeuner maintenant.

« Je serai tellement paranoïaque maintenant », a écrit un utilisateur de TikTok. « Au magasin en tenant chaque boîte de céréales à mon oreille avant de la ramener à la maison. »

« Je suis juste allé sur mon application Amazon et j’ai acheté des contenants de céréales transparents », a déclaré un autre, suggérant qu’il serait plus facile de repérer des rampants effrayants à l’intérieur d’un navire transparent.

« Nous comprenons que cela a dû être bouleversant », a déclaré le porte-parole de Kellogg, Kris Bahner, dans une déclaration à 45secondes.fr. « Malgré de nombreuses précautions pour l’empêcher, les insectes peuvent pénétrer dans des emballages correctement scellés lorsque les produits quittent notre contrôle et se frayent un chemin à travers la distribution vers les magasins et les maisons des gens. Nous avons contacté le consommateur pour recueillir des informations et répondre à ses préoccupations, mais nous n’avons pas encore eu de réponse de sa part. »

De nombreux téléspectateurs ont été dégoûtés par la vidéo, mais cela ne les a pas empêchés de faire des blagues dans la section des commentaires.

« Les prix des céréales ne sont plus ce qu’ils étaient », a écrit l’un d’eux.

« Regorgeant de protéines, un délicieux croquant à chaque bouchée », a plaisanté un autre.

« Les mini-blés ne sont pas censés craquer, crépiter, éclater », a ajouté un troisième.

