Un homme dit à son ami que sa femme ne peut pas « enlever un maillot de bain » et se demande s’il a fait quelque chose de mal

Un homme sur Reddit demande conseil après avoir décidé qu’il était temps de baisser d’un cran ou deux la confiance de son ami.

Son ami lui a parlé à plusieurs reprises de la façon dont sa femme « semble avoir beaucoup de confiance en son corps » pour les bikinis qu’elle porte et qu’elle porte elle-même – un sujet étrange à aborder sans aucune invite, mais cela s’est produit malgré tout.

L’homme lui dit que peut-être que sa propre femme ne peut tout simplement pas « enlever un maillot de bain » et qu’il devrait arrêter de « fixer » sur sa femme.

« En fait, nous n’avons pas parlé depuis », a-t-il déclaré vers la fin de l’histoire, « alors je me demande si je suis un a–hole. »

Heureusement pour cet homme, il existe un groupe Reddit qui se spécialise dans la détermination de qui est le « a–hole » dans la situation, et c’est le sous-reddit « r/AmItheA–hole ».

Les redditors publient les histoires où ils ne peuvent pas déterminer qui a tort et s’appuient sur des inconnus moralement sains et totalement impartiaux pour fournir la réponse.

Les deux notes les plus courantes appliquées par ce jury métaphorique sur Internet sont « Tu es le con » (YTA) et « Pas le con » (NTA), mais cette histoire a fait ressortir un autre, moins commun, mais note plus appropriée – « Tout le monde craint ici » (ESH).

« Elle publie beaucoup de photos sur Instagram en robes, en hauts courts et maintenant que c’est l’été – en maillot de bain », l’homme commence son histoire sur la page Reddit.

« Je n’ai jamais eu de problème avec ça. Je pense que la plupart des filles d’une vingtaine d’années font la même chose, mais mon amie me fait des remarques bizarres à propos de ses messages depuis que nous nous sommes mariés.

Son ami ne fait que jaillir la vision archaïque de la façon dont une femme ne devrait pas s’habiller ou publier de manière «provocante» en ligne comme si elle était «une femme célibataire» lorsqu’elle est mariée, finalisant ses remarques grossières envers la femme de son copain en disant que «sa femme ne serait jamais « lui manque de respect » en publiant des photos comme celle-ci.

Il en a parlé à sa femme, qui a traité son ami de « bizarre », et ils ont tous les deux haussé les épaules, mais la prochaine fois qu’ils ont tous passé du temps ensemble et qu’elle portait un bikini, son ami en a parlé à nouveau.

Son ami a affirmé que sa femme avait les fesses dehors, mais il a dit qu’elle portait un bikini normal et non un string, donc l’affirmation de son ami était un peu exagérée, et l’a même ramenée à dire que sa femme était respectueuse, alors que son la femme d’un ami ne l’était pas.

« Honnêtement, j’en avais assez de ses commentaires continus incessants sur ma femme et de la façon dont il la comparait continuellement à sa femme habillée de manière plus conservatrice, alors j’ai dit » votre femme s’habille comme ça parce qu’elle ne peut pas tirer [off] un maillot de bain. Arrête de te focaliser sur ma femme, mon frère, ça vieillit vite », a-t-il écrit.

Il se sent mal d’avoir insulté la femme de son ami parce que « sa femme ne méritait pas ça », même si elle ne sait pas qu’il l’a dit.

Tout le monde était d’accord sur le fait qu’il devrait se sentir mal, et que lui et son ami étaient tous les deux des « trous », et que tout le monde craint ici – son pote pour ses opinions sexistes et ses commentaires bizarres, et lui pour avoir insulté la femme de son ami juste pour appeler lui dehors.

« ESH, eh bien les maris oui. Vous auriez dû défendre votre femme et ne pas insulter la sienne », a écrit un internaute.

Histoires liées de YourTango :

« ESH. Il y avait d’autres moyens de faire taire ce type sans impliquer sa femme », a écrit un autre. « Elle n’avait rien à voir avec ça et tu t’es juste baissé pour [his] niveau en faisant des commentaires inappropriés sur l’apparence de sa femme.

Je comprends vouloir dire quelque chose pour le faire taire et défendre sa femme, mais il aurait pu dire un million d’autres choses sans impliquer la femme de son ami et l’insulter.

Isaac Serna-Diez est un rédacteur en chef adjoint qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Depuis qu’il est diplômé de l’Université Rutgers, il passe la plupart de son temps libre à jouer ou à pratiquer un sport fictif. Suivez ses coups de gueule sur l’actualité sur son Twitter.