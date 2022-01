Un homme dit à sa femme de grande taille qu’elle est grosse phobique pour avoir traité son bébé de gros

Après avoir eu un bébé avec sa femme, un homme explique à Internet que tout n’est pas que soleil et arcs-en-ciel avec leur fille de 10 mois.

L’homme explique que leur bébé est assez gros, et bien qu’il souligne qu’ils aiment beaucoup leur fille, sa femme a commencé à lui donner des surnoms qui font référence au poids du bébé.

Après l’avoir confrontée à ce sujet, elle s’est énervée et est allée se coucher, laissant le mari se demander s’il avait tort.

Et bien sûr, chaque fois que quelqu’un a besoin de déterminer qui a raison ou tort, il se rend sur le sous-titre « r/AmItheA–hole », où n’importe qui peut publier sur une certaine situation ou expérience qu’il traverse et demander l’opinion d’étrangers. sur qui a tort.

L’homme se demande s’il a tort d’appeler sa femme de grande taille « gros phobique » et « obsédée » par le poids de leur fille.

Heureusement, l’homme indique clairement dès le début que son bébé est en parfaite santé et que le joufflu est probablement le résultat de la graisse normale du bébé avant d’entrer dans le vif du sujet.

10 mois après la naissance de leur fille, l’homme a commencé à en avoir marre des surnoms que lui donnait sa femme.

«Elle n’arrête pas d’appeler notre fille ‘chunky girl’ ou ‘Ms. Piggy », dit-il dans le post. « Elle dit que ce sont des surnoms » attachants « et tout son côté de la famille l’appelle aussi ainsi. »

Il a exprimé une certaine confusion à propos de cette situation, car sa femme est quelqu’un qui serait considéré comme une « taille plus » et, en tant que telle, il pense qu’elle devrait être plus sensible à l’appel de leur fille ainsi.

« Mais récemment, j’ai lu des livres sur la parentalité sur ce que les enfants absorbent à cet âge et les noms ont commencé à me déranger », partage-t-il.

« Hier soir, j’ai finalement eu le courage après que ma femme ait appelé notre fille » grosse galette « pour la première fois », a-t-il poursuivi dans son message. «Je lui ai dit d’arrêter de la traiter de grosse parce que ça va nuire à son estime de soi quand elle sera plus âgée. Ma femme avait l’air choquée et m’a dit qu’il n’y avait rien de mal à être grosse. J’étais d’accord mais pas du tout d’accord sur le fait qu’appeler notre fille grosse même d’une manière « attachante » ne lui apprendra pas qu’il n’y a rien de mal à être grosse. »

Après quelques disputes, leur fille les a entendus et a commencé à pleurer, obligeant la mère à la porter dans une autre pièce. À son retour, elle l’a qualifié de « ridicule ».

« Je lui ai alors dit que ses actions étaient obèses et que son obsession pour le poids de notre fille était malsaine pour elle et notre bébé », a-t-il déclaré. «Cela l’a bouleversée énormément et elle est allée se coucher. AITA ici ??”

Le père a reçu un soutien considérable.

Dès le départ, le message a déjà été marqué par les modérateurs comme « Pas le trou A », par la majorité des votants dans les commentaires.

Le système de notation est basé sur des commentaires qui se liront soit, NTA, qui signifie « Pas le trou A », YTA, qui signifie « Vous êtes le trou A », NAH, qui signifie « Non A- -holes Here », ou ESH, ce qui signifie « Tout le monde suce ici ».

Un Redditor lui a même suggéré d’essayer d’appeler sa femme comme elle appelle leur fille et de voir ce qu’elle ressent.

« NTA. Garantissez-vous que si vous appeliez votre galette grasse, elle ne le trouverait pas attachant », lit-on dans le premier commentaire de la publication. « Est-il possible qu’il y ait des problèmes post-partum dont elle doive parler à un professionnel ? »

Ce commentaire a soulevé une question importante sur le véritable état mental de la femme, car un autre commentaire s’inscrivait dans une ligne de pensée similaire.

« NTA. Merci d’avoir défendu votre fille !!!!” dit un autre commentaire de haut niveau. « Votre femme projette sur votre fille son dégoût de soi intériorisé à propos de son poids. Cela entraînera non seulement des problèmes d’estime de soi, mais pourrait également entraîner des troubles de l’alimentation et/ou une dysfonction érectile. Votre femme devrait suivre une thérapie.

Bien qu’il s’agisse d’une accusation sans fondement, le commentateur soulève un point important que l’affiche originale a également interrogé sur le fait que sa femme était de grande taille.

Cependant, certaines personnes n’étaient pas d’accord.

Certains utilisateurs ont partagé qu’ils pensaient que les surnoms étaient bons et que le bébé ne pouvait pas les comprendre de toute façon.

« Les gros bébés sont bons. À droite? Je veux dire, c’est un compliment ! a déclaré l’un des commentaires auxquels quelqu’un a décerné un Gold Award. « Mon premier était trop maigre pendant les 4 premiers mois, puis il est devenu si beau et gros ! Nous étions si heureux. Nous l’avons appelé ‘M. Round’ et d’autres surnoms.

Le commentaire a poursuivi en disant « ESH » parce qu’ils étaient à la fois « trop ​​dramatiques, peu communicatifs et préoccupés par l’image corporelle d’un bébé littéral qui s’en moque ou sait que c’est une chose ».

« NAH – encore, » dit quelqu’un d’autre. « Un bébé de 10 mois ne comprendra pas ces surnoms. Pourtant. Elle devrait travailler à trouver de nouveaux surnoms, car ceux-ci auront un impact une fois que votre fille sera assez grande pour comprendre.

Après 10 mois, le bébé apprend probablement à comprendre de petits mots de base, comme « oui » ou « non » et « au revoir », mais après environ un an à un an et demi, il commence à comprendre les bases de la création sons phonétiques.

Le père a lu des guides parentaux et craignait que sa fille ne se retrouve avec des problèmes d’estime de soi ou même un trouble de l’alimentation.

Malgré ces arguments, la réponse retentissante fut que le père n’était « pas le trou ».

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.