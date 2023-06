Un homme demande un remboursement après avoir vu des images de Bouddha dans un restaurant chinois parce qu’il est chrétien

Un homme a transformé un déjeuner en une manifestation religieuse après avoir repéré des images dans le restaurant qui ne correspondaient pas à ses croyances. Il a ensuite demandé un remboursement sur sa commande de nourriture pour tous ses problèmes, mais de nombreuses personnes ne sont pas d’accord avec ses proclamations.

L’homme voulait un remboursement après avoir vu des images de Bouddha dans un restaurant chinois car il est chrétien.

Une vidéo publiée sur le subreddit « r/PublicFreakouts » montre un client masculin dans un restaurant chinois prenant une commande de nourriture. Cependant, après avoir prétendument repéré une statue de Bouddha, un maître spirituel asiatique associé à la religion bouddhiste, il a demandé un remboursement car les croyances bouddhistes vont à l’encontre de ses croyances en tant que chrétien.

L’incident s’est produit à Albuquerque, au Nouveau-Mexique, au restaurant chinois Rose Garden.

Dans la vidéo, l’homme et un petit garçon qui est présumé être son fils se tiennent sur le côté du comptoir et on peut l’entendre se disputer avec d’autres clients et le personnel du restaurant après avoir demandé un remboursement.

Photo: Reddit

« Je suis chrétien », affirme-t-il, disant qu’il a été « offensé » par la statue de Bouddha. Le gérant du restaurant sort et informe l’homme qu’il n’y a rien qu’elle puisse faire pour lui et lui ordonne d’appeler le service de santé s’il a un problème avec les images du restaurant.

On ne sait pas si elle finit par rembourser ou non le client, mais il reste dans le magasin et commence à se disputer avec un autre client qui dit à l’homme qu’il est « perdu » et que son argument est « stupide ».

On peut entendre le chrétien dire au client d’arrêter « d’être agressif » avec lui et prétend qu’à son avis, une statue de Bouddha ne devrait pas être dans le restaurant.

« Vous ne voulez pas entendre la vérité ! dit-il au client, qui se trouve être également chrétien. « Vous nous donnez à tous une mauvaise réputation », dit-il à l’homme.

Il lui rappelle même la croyance chrétienne populaire «aime ton prochain», même si leurs croyances ne correspondent pas aux vôtres. L’homme ignore le client et fait plusieurs références à Jésus-Christ, une figure prédominante du christianisme. Il prétend qu’il « sert Jésus-Christ ».

Finalement, d’autres clients entendent sa tirade et décident qu’ils en ont assez. « Tais-toi, monsieur ! crie l’un d’eux. La vidéo se termine avant que l’homme ne reçoive un remboursement, sa commande de nourriture ou ne quitte le restaurant.

Les redditors ont critiqué l’homme pour son comportement déraisonnable.

Ils ont souligné qu’il existe d’autres religions que le christianisme qui existaient et que l’homme allait devoir accepter ce fait.

« Quelle petite bulle stupide à faire soi-même dans un monde aussi vaste », a commenté un utilisateur. « Comment a-t-il fait pour arriver aussi loin dans la vie ? Fragile », a écrit un autre utilisateur.

« Car Dieu a tant aimé le monde, qu’il a exigé un remboursement sur ses plats à emporter car le restaurateur chinois a des croyances différentes », s’est moqué un autre utilisateur du client.

Histoires liées de YourTango :

D’autres ont noté que l’homme contredisait ses croyances chrétiennes en étant méchant avec le personnel du restaurant simplement parce qu’ils avaient des croyances religieuses différentes.

« Comme nous en avons donc l’occasion, faisons du bien à tous les hommes, en particulier à ceux qui sont de la maison de la foi », est un verset biblique que l’homme devrait garder à l’esprit la prochaine fois qu’il rencontrera des personnes de religions différentes.

Megan Quinn est un écrivain à YourTango qui couvre le divertissement et les nouvelles, soi, l’amour et les relations.