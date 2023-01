Un homme demande conseil parce que sa femme veut retourner au travail mais il pense qu’elle est à la maison avec le bébé

Le mariage est une question de compromis et de parvenir à un accord raisonnable avec votre conjoint sur ce qui est le mieux pour vous et votre famille.

Un homme a révélé qu’il était en désaccord avec sa femme au sujet de sa décision de retourner au travail après avoir donné naissance à leur fille.

L’homme croit que sa femme qui reste à la maison avec leur bébé serait plus appropriée financièrement pour eux puisqu’il gagne un salaire plus élevé.

Cependant, sa femme insiste pour travailler car elle a les qualifications pour obtenir le travail qu’elle a toujours voulu et ne veut pas être une mère au foyer.

L’homme a demandé conseil après que sa femme ait refusé sa demande de rester à la maison avec leur bébé pendant qu’il travaillait.

L’homme a partagé son histoire sur le subreddit, r/Parenting demandant l’avis d’autres utilisateurs concernant sa situation.

L’homme a commencé son message en révélant que lui et sa femme étaient récemment mariés et avaient une fille de quatre mois. Cependant, avoir un bébé n’a jamais fait partie de leur plan.

« Notre fille n’était pas prévue, en fait, ma femme avait dit qu’elle ne voulait pas d’enfant avant d’avoir au moins 30 ans », a écrit l’homme. « Mais les choses n’ont pas fonctionné de cette façon et nous avons découvert que nous attendions quand ma femme était très en retard dans sa grossesse – ce qui signifie qu’elle n’a pas vraiment eu le choix, cela devait légalement arriver. »

L’homme et sa femme ont finalement décidé de se marier alors qu’elle était enceinte, une décision que l’homme affirme que sa femme « a pris durement ».

Au départ, l’homme et sa femme ont convenu qu’il serait le parent au foyer de leur fille puisque sa femme voulait travailler.

Elle travaille depuis des années pour devenir enseignante.

« Elle est allée à l’université, a obtenu un baccalauréat, une maîtrise et un PGCE/Qualified Teaching Status », a écrit l’homme. « Cependant, elle a découvert qu’elle était enceinte avant de commencer à travailler et ne pouvait plus accepter le poste. »

L’homme a fait valoir qu’il gagnait un salaire plus élevé que ce que sa femme gagnerait.

L’homme ajoute qu’il travaille depuis l’âge de 15 ans et qu’il gagne un salaire élevé et qu’il devrait recevoir une augmentation l’année prochaine.

«Pour comparer, ma femme gagnerait environ 22 000 € – 24 000 € alors que je gagne actuellement 37 500 € avant mon augmentation de salaire au cours de la nouvelle année. Tout cela avant impôt », ajoute l’homme.

Maintenant, l’homme regrette sa décision initiale de rester à la maison avec le bébé car il gagnerait un salaire plus élevé que sa femme s’ils échangeaient leurs rôles.

« Pour moi, cela me semble ridicule d’abandonner mon travail en ce moment », a-t-il écrit. « Ce n’est pas le cas de je pense qu’elle appartient à la maison pour élever des enfants et faire des tartes, mais plus encore, ce qui est financièrement meilleur pour notre famille. »

L’homme a ajouté qu’ils ne pourraient pas payer la garde des enfants si lui et sa femme travaillaient tous les deux et que payer les factures serait une lutte importante.

« Dans les deux scénarios, il ne s’agirait pas simplement de se serrer la ceinture, ce serait une lutte. Nous avons une hypothèque, deux voitures et une dette des années covid », a-t-il écrit.

L’homme a partagé qu’aucune de leurs familles ne serait en mesure d’offrir une garde d’enfants puisque ses parents vivent loin et que les parents de sa femme travaillent toujours à plein temps.

La femme de l’homme refuse de laisser tout son travail acharné et son éducation se perdre en devenant mère au foyer.

Récemment, la femme de l’homme a atteint un point de rupture en étant confinée à la maison avec son bébé.

« Elle refuse catégoriquement de rester à la maison avec le bébé plus longtemps et postule pour des emplois », a-t-il révélé.

« Elle utilise la défense que toute sa vie aura été un gâchis si elle doit rester à la maison… elle pense qu’elle ne pourra pas entrer dans l’enseignement si elle ne le fait pas maintenant, à l’instant même parce que il y aura un écart entre l’obtention de son diplôme et la recherche d’un emploi.

Il soutient que sa femme refuse de « regarder la situation dans son ensemble ».

« Je comprends pourquoi elle est si bouleversée. Je comprends pourquoi elle veut travailler et je comprends sa frustration », a écrit l’homme.

«Je sais que ce n’est pas ce qu’elle ou nous avions prévu, mais c’est ce qu’il y a de mieux pour notre famille en ce moment. Nous devons tous faire des sacrifices et je l’ai fait et je le ferai à l’avenir.

L’homme affirme que s’il doit cependant sacrifier son travail, lui et sa femme devront s’endetter pendant des années.

« C’est un va-et-vient constant et nous n’avançons nulle part », a écrit l’homme.

Histoires liées de YourTango :

Les rédacteurs en chef ont encouragé l’homme à soutenir sa femme qui voulait travailler, affirmant que les avantages l’emporteraient sur les risques.

« Vous ne travaillez pas seulement pour l’argent, vous gagnez également de l’ancienneté, des avantages, une pension, de l’expérience, des réseaux, et ainsi de suite », a partagé un utilisateur.

« Si elle ne démarre pas sa carrière maintenant, il sera finalement trop tard. Aucun de vous ne sera heureux si elle rate sa chance d’avoir une carrière de rêve – elle deviendra amère, et à juste titre », a souligné un autre utilisateur.

« Envoyez le bébé à la garderie même si c’est tout son salaire. Cela en vaut la peine pour le bonheur de votre famille », a recommandé un autre utilisateur.

« Votre femme n’était absolument pas préparée à la maternité. N’était même pas sur son radar. Vous devez trouver un moyen de faire un compromis avec elle. Elle ne devrait pas être la seule personne à sacrifier tout ce qu’elle veut et a besoin pour rester saine d’esprit », a ajouté un autre utilisateur.

D’autres Redditors ont suggéré à la femme de l’homme de commencer à travailler à temps partiel et de passer à temps plein à mesure que leur fille vieillissait.

Megan Quinn est un écrivain à YourTango qui couvre le divertissement et les nouvelles, soi, l’amour et les relations.