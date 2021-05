Un homme demande à Damson Idris de lui demander d’arrêter de publier sur les réseaux sociaux alors que sa fille continue de le «  fantôme  »

Definitive Technolog Paire Enc. DEFINITIVE TECHNOLOG Demand D

Le look, la performance, la simplicité : voici comment définir l'Enceinte bibliothèque Demand D11, une enceinte qui se fondra merveilleusement bien dans votre intérieur. La qualité de son avant tout Avec l'Enceinte bibliothèque Demand D11, soyez certain de faire le choix de la performance. Grâce à son Woofer BDSS en polypropylène, elle offre un excellent rendu des médiums et des graves. De fait, malgré sa petite taille, elle vous permettra de savourer n'importe quel son et affichera des performances semblables à celles des enceintes les plus grandes. Autre atout de l'Enceinte bibliothèque Demand D11 : son dôme en aluminium et son tweeter décalé. Ils permettent une belle épuration du son, une image stéréo centrale plus précise et une réduction des distorsions parasites. De fait, les hautes fréquences ressortiront aussi bien que les basses, et vous bénéficierez d'un son à la richesse quasi parfaite. Élégance et longévité Si l'Enceinte bibliothèque Demand D11 est incontournable, c'est notamment grâce à son élégance et son design. En effet, elle affiche un look profilé et épuré, ce qui lui permet de s'intégrer discrètement dans toutes les décorations intérieures, peu importe leur style. Son insert fileté orienté vers le bas finit à merveille ce design sobre. En plus de ses propriétés techniques et de son design pensé pour plus de sobriété, l'Enceinte bibliothèque Demand D11 dispose d'améliorations pour un meilleur rendu général du son. Elle est notamment pourvue d'un cache-poussière magnétique qui purifiera le son et protège