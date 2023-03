Un homme défend ses fiançailles avec une femme de 47 ans son aînée : « Je n’en reviens pas à quel point elle est belle »

L’expression « l’amour est l’amour » a été faite pour un amour comme celui-ci. La rencontre de Devaughn Aubrey, 27 ans, et de Kathi Jenkins, 74 ans, en est une pour les livres d’histoire – et qui sait, l’un d’eux pourrait déjà y figurer.

Blague à part, Aubrey et Jenkins ont attiré beaucoup de critiques sur Internet l’année dernière pour leur relation hors du commun, mais il semble qu’ils continuent sans se soucier de ce que tout le monde pense d’eux. .

Kathi Jenkins et Devaughn Aubrey défendent leur relation d’écart d’âge de 47 ans.

Une relation qui a même un mariage au coin de la rue, vu que les deux sont maintenant fiancés – bien que la date du mariage n’ait pas encore été annoncée.

Ils savent qu’ils ont des ennemis, mais ils ne semblent pas leur prêter attention. Le 27 juin 2022, Aubrey a posté une image d’eux en train de s’embrasser avec la légende « J’aime ma femme Kathi, c’est ma chérie, pas ma maman sucrée, je ne travaille pas pour elle, je ne veux pas de son argent et je’ Je ne suis pas là pour les cadeaux. J’adore sa sexy smart a–.

Lorsqu’il reçoit de la haine dans les commentaires de ses publications sur Instagram, il se défend régulièrement, ne se souciant pas de ce que les gens pensent d’eux et défendant toujours son « boo ».

Les deux se sont rencontrés au Texas en 2021 sur le site de rencontres pour adultes, Adult Friend Finder (AFF) où Aubrey s’est souvenue d’avoir « trébuché sur » le profil de Jenkins et d’avoir été immédiatement intriguée par « une photo de sa poitrine », selon Media Drum.

Aubrey avait récemment divorcé d’une femme avec qui il était allé à l’école et travaillait comme magasinier Walmart et portier de condo tandis que Jenkins était à la retraite et ne s’était jamais marié. Elle a quatre enfants, treize petits-enfants, 36 arrière-petits-enfants et un arrière-arrière-petit-fils.

« J’ai lu son profil et je lui ai envoyé un message dans l’espoir d’une réponse, elle était également en ligne et a répondu », leur a-t-il dit. « J’ai demandé son numéro et elle me l’a donné, puis elle a immédiatement demandé quelle était la taille de mon membre et nous avons parlé un peu ce soir-là. »

Bien que le début de leur relation ait été principalement une question d’intimité physique, une fois qu’ils se sont connus, c’était le véritable amour. Il a mentionné que Kathi était très difficile, mais qu’elle était capable de la convaincre même si elle « cherchait généralement de grands hommes blancs ».

« Elle est tellement parfaite pour moi et elle est très expérimentée dans la vie et m’apprend beaucoup. Nous ne nous disputons jamais, pouvons toujours parler sans crier et je lui fais entièrement confiance », a déclaré Aubrey.

Leurs familles et leurs amis les ont soutenus tout au long du processus.

Il semble que leur plus grande histoire d’adversité découle du régime alimentaire d’Aubrey. « La plupart des membres de ma famille acceptent que nous soyons ensemble », a déclaré Jenkins. « J’aime les hommes plus jeunes, généralement les hommes blancs de grande taille. Mon fils aîné ne me soutient pas, elle n’aime pas qu’il soit végétalien mais les autres le sont. J’ai aussi des petits-enfants adultes et la plupart d’entre eux me soutiennent.

D’un autre côté, la famille d’Aubrey ne l’a presque pas cru quand il leur a dit l’âge de Jenkins.

« J’ai parlé d’elle à ma mère quand nous avons commencé à sortir ensemble, mais elle pensait que je plaisantais sur son âge jusqu’à ce que nous passions nos anniversaires ensemble et que nous lui montrions nos photos, mais je suis sûr que mes parents et mes frères et sœurs ont compris que j’aime les femmes plus âgées. »

Il a des amis de l’âge de Jenkins qui s’inquiètent de ce qui se passera s’il veut des enfants, mais à part cela, ils l’ont également soutenu.

La plupart des gens regarderont l’écart d’âge et penseront qu’elle doit être riche et qu’il est là pour l’argent, mais il dit que ce n’est « pas du tout le cas ».

« Je veux juste que nous vivions le reste de notre vie ensemble et que nous soyons heureux », dit Jenkins, avec Aubrey qui intervient et dit : « Je pense que nous devrions tous faire ce qui nous rend heureux, peu importe ce que les gens pensent ou ressentent, être naturel, », a déclaré Devaughn.

Isaac Serna-Diez est un rédacteur en chef adjoint qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez ses coups de gueule sur l’actualité sur son Twitter.