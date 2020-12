Un homme décédé de constipation il y a 1000 ans a mangé des sauterelles pendant des mois

Un homme qui vivait dans le Lower Pecos Canyonlands au Texas il y a entre 1000 et 1400 ans pourrait être décédé d’un horrible cas de constipation, selon une étude de ses restes momifiés.

Et pendant les mois douloureux juste avant sa mort, il a principalement mangé des sauterelles, ont découvert les chercheurs.

Apparemment, la maladie de Chagas, qui est causée par un parasite appelé Trypanosoma cruzi, avait bloqué l’homme système digestif . Ce blocage a fait gonfler son côlon à environ six fois sa taille normale – une condition appelée «mégacôlon». L’homme était incapable de digérer correctement les aliments et a progressivement souffert de malnutrition, ont découvert les scientifiques. La condition aurait rendu difficile pour l’homme de marcher ou même de manger seul. Les chercheurs pensent qu’au cours des deux à trois derniers mois de sa vie – que ce soit sa famille ou des membres de sa communauté – il a aidé l’homme à manger en lui donnant des sauterelles dont les pattes avaient été enlevées.

En relation: En photos: un regard à l’intérieur d’une momie égyptienne

« Donc, ils lui donnaient principalement le corps riche en fluide – la partie recherchée de la sauterelle », Karl Reinhard, professeur à la School of Natural Resources de l’Université du Nebraska-Lincoln, dit dans un communiqué de l’université. « En plus d’être riche en protéines, il était assez riche en humidité. Il aurait donc été plus facile pour lui de manger au tout début de son expérience de mégacôlon. »

Un homme nommé Guy Skiles a trouvé les restes – qui avaient été naturellement préservés et momifié par les conditions arides – en 1937 dans un abri sous roche près de la jonction des rivières Rio Grande et Pecos dans le sud du Texas. Il a été conservé dans un petit musée privé jusqu’en 1968, date à laquelle il a été prêté à l’Institut des cultures texanes. Des travaux scientifiques ont été effectués sur la momie dans les années 1970 et 1980; et en 1986, une équipe de scientifiques a décrit la momie dans un article publié dans la revue Plains Anthropologist.

Plus récemment, des études avec des technologies plus avancées ont ouvert une fenêtre sombre sur les derniers mois de cet homme Terre . Par exemple, en 2003, l’équipe de Reinhard a rapporté dans le journal Memórias do Instituto Oswaldo Cruz qu’ils avaient trouvé 2,6 livres (1170 grammes) de matières fécales à l’intérieur de la momie avec une grande quantité de restes de nourriture que son corps n’a jamais transformés. Ces découvertes, ainsi que la taille de son côlon, ont conduit les chercheurs à conclure qu’il était gravement constipé et souffrait de malnutrition car son corps ne pouvait pas traiter correctement les aliments.

Dans la nouvelle étude, Reinhard et ses collègues ont réanalysé les restes de la momie à l’aide d’un microscope électronique à balayage. Cette nouvelle analyse a révélé que son régime alimentaire se composait en grande partie de sauterelles dans ses derniers mois.

Les chercheurs ont également trouvé des preuves dans le côlon de l’homme de restes de plantes appelés phytolithes qui montraient à quel point l’homme aurait été « sauvegardé ». Teensy structures dans les tissus végétaux, les phytolithes survivent généralement, indemnes, la randonnée aventureuse à travers une personne système digestif . Ce n’était pas le cas pour cet homme.

« Les phytolithes ont été fendus, écrasés. Et cela signifie qu’il y avait une pression incroyable qui a été exercée à un niveau microscopique dans le système intestinal de ce type, ce qui met encore plus en évidence la pathologie qui était exposée ici », a déclaré Reinhard dans le communiqué. « Je pense que c’est unique dans les annales de la pathologie – ce niveau de blocage intestinal et la pression qui y est associée. »

La découverte du régime des sauterelles sera publiée dans un chapitre d’un prochain livre « Le manuel des études sur les momies « (Springer, 2021). Le chapitre publiera également des études sur deux autres momies qui ont reçu des soins spéciaux à la fin de leur vie. Il s’agit notamment d’un enfant de 5 à 6 ans décédé il y a entre 500 et 1 000 ans en Arizona qui a été nourri aux fruits du cactus saguaro dans les dernières semaines de leur vie.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.