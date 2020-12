Un homme de Louisiane, condamné à la prison à vie pour avoir vendu 20 € de weed, enfin libéré

Un homme en Louisiane qui a été condamné à perpétuité pour avoir vendu 20 dollars de marijuana a finalement été libéré.

Un homme de Louisiane qui a été condamné à la prison à perpétuité pour une accusation de marijuana de 20 dollars il y a 12 ans a finalement été libéré de la prison d’État d’Angola, plus tôt cette semaine. John Sommers II / « Je suis plein de joie », a déclaré Fate Winslow, 53 ans, à CBS News. «Je suis si heureux, mec. J’ai dû être avec ma famille hier soir une fois que j’ai été libéré, et je ne peux pas l’expliquer. Je suis si heureux. Winslow a été condamné pour avoir vendu deux sacs de dix sous à un policier infiltré alors qu’il était sans abri à Shreveport en 2008. Il a été condamné à la réclusion à perpétuité inhumaine parce qu’il avait trois condamnations précédentes, lui valant ainsi la tristement célèbre «règle des trois coups» du statut de délinquant habituel en Louisiane. Les condamnations antérieures de l’homme comprennent un cambriolage en 1985 à l’âge de 17 ans, un cambriolage de voiture en 1995 et la possession de cocaïne à l’âge de 36 ans. «Je souhaite que Fate soit notre client final, mais c’est malheureusement loin d’être la vérité», a déclaré son avocat, Jee Park, à WSGW. « Il y a une raison pour laquelle la Louisiane est la capitale mondiale de l’incarcération. Nous avons beaucoup de travail à faire. » « Il y a des centaines de personnes purgeant des peines à perpétuité pour des crimes non violents en Louisiane », a déclaré Park. << Au lieu de jeter le livre sur M. Winslow et de le condamner à la réclusion à perpétuité simplement parce que nous le pouvions, cela ne veut pas dire que c'était constitutionnel, légal et humain. corrigent cette peine inconstitutionnelle et inhumaine. " [Via]