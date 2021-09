Un homme de l’Arkansas poursuit un médecin du Texas qui a admis avoir violé la nouvelle loi stricte de l’État sur l’avortement

Un homme de l’Arkansas a poursuivi lundi un fournisseur d’avortement au Texas dans ce qui serait le premier procès intenté depuis l’adoption de la loi restrictive de l’État sur l’avortement.

Oscar Stilley, un ancien avocat qui a été condamné pour évasion fiscale fédérale en 2009, a intenté une action en justice contre Alan Braid, un médecin du Texas qui a publiquement admis avoir pratiqué un avortement illégal en vertu de la nouvelle loi – connue sous le nom de SB 8.

La loi, que la Cour suprême a refusé d’empêcher d’entrer en vigueur plus tôt ce mois-ci, comprend une disposition qui permet aux citoyens privés de poursuivre les prestataires d’avortement et, en cas de succès, leur accorde 10 000 €.

Braid, un médecin qui dispense des soins d’avortement à San Antonio, a écrit dans un éditorial du Washington Post publié samedi qu’il avait violé la nouvelle loi du Texas le matin du 6 septembre.

Braid a déclaré qu’il « a proposé un avortement à une femme qui, bien qu’encore dans son premier trimestre, dépassait la nouvelle limite de l’État. J’ai agi parce que j’avais un devoir de diligence envers cette patiente, comme je le fais pour tous les patients, et parce qu’elle a un droit fondamental à recevoir ces soins.

Il a ajouté: « Je comprenais parfaitement qu’il pouvait y avoir des conséquences juridiques – mais je voulais m’assurer que le Texas ne s’en tirerait pas avec sa tentative d’empêcher que cette loi manifestement inconstitutionnelle ne soit testée. »

En 2009, Stilley a été reconnu coupable d’un chef de complot en vue de frauder les États-Unis et de deux chefs d’évasion fiscale. Il a été condamné à 15 ans de prison et termine actuellement sa peine de confinement à domicile, selon le dossier.

Dans le procès, Stilley se présente comme un ancien avocat « radié et disgracié » tout en décrivant également les accusations pour lesquelles il a été reconnu coupable de « totalement frauduleux ».

Un assistant médical organise des outils pour une procédure à la clinique d’avortement Whole Woman’s Health à San Antonio, le 16 février 2016. Matthew Busch / Bloomberg via Getty Images

Stilley a affirmé avoir appelé le bureau de Braid lundi et lui a demandé si Braid « se repentirait de son idéologie ainsi que de ses actes », mais n’a pas pu « obtenir un tel accord malgré des efforts respectueux », selon le procès.

Stilley, qui se représente lui-même, demande 100 000 € ou au moins le minimum de 10 000 € exigé par la loi texane pour qu’un procès réussisse.

Braid n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Au cours du week-end, cependant, le Center for Reproductive Rights a publié une déclaration s’engageant à le défendre contre les poursuites judiciaires.

« Le Dr Braid s’est courageusement dressé contre cette loi manifestement inconstitutionnelle. Nous sommes prêts à le défendre contre les poursuites judiciaires que SB 8 menace de déclencher contre ceux qui fournissent ou soutiennent l’accès à des soins d’avortement protégés par la Constitution », Nancy Northup, présidente du groupe et a déclaré le PDG dans le communiqué.

« Depuis plus de deux semaines, cette loi inadmissible est en vigueur, faisant du tort à de nombreux Texans et tombant le plus durement sur ceux qui luttent pour joindre les deux bouts et les personnes de couleur, qui font déjà face à des obstacles aux soins de santé. Il est plus que temps qu’un tribunal intervienne et bloquez-le. »

Cette histoire est apparue pour la première fois sur NBCNews.com.