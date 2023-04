Un homme de Floride : première fois de la série Netflix basée sur un mème

Netflix

Netflix sera en première Un homme de Floride, une série basée sur un meme qui faisait déjà beaucoup parler. Découvrez à quelle heure il sera lancé sur la plateforme.

©NetflixUn homme de Floride

Au-delà de son ingéniosité pour créer des séries et des films, l’une des choses que Netflix a le plus en faveur est sa façon de s’adapter aux temps actuels. A travers ses productions il parvient à toucher le public, qui se sent généralement identifié à une histoire, un personnage ou encore identifie l’intrigue du fait d’une viralisation sur Internet.

C’est le cas d’une nouvelle série qui arrive sur Netflix ce jeudi 13 avril. Il s’agit de Un homme de Floride qui aura huit épisodes et est basé sur un mème. Bien que ce ne soit pas une histoire vraie, c’est une comédie policière sur un crime dans l’une des villes des États-Unis où tout va mal.

Un homme de Floride est inspiré de l’expression que les médias nord-américains utilisent pour décrire des actes criminels extravagants : « un homme de Floride fait une telle chose ». Il est devenu viral en 2013 et est né de plusieurs articles sans rapport décrivant des personnes qui vivent ou sont nées en Floride.

Mais, à cette occasion, quel cas Netflix a-t-il pris ? : aucun en particulier, mais plutôt généré sa propre histoire à partir de ce titre. La série suit un ex-flic tourmenté (Édgar Ramírez) qui est forcé de retourner dans son État d’origine, la Floride, lorsqu’il retrouve la petite amie en fuite d’un gangster de Philadelphie. Mais sa simple mission se transforme bientôt en un voyage frénétique de secrets de famille enfouis et en une tentative de plus en plus futile de faire ce qui est bien dans un endroit où tant de choses ne vont pas.

A quelle heure ouvre A Man From Florida ?

Sans aucun doute, une histoire captivante qui a déjà des fans en attente. Par conséquent, depuis spoilersnous révélons la première fois de cette production avec Édgar Ramírez. Bien que dans tous les pays il sortira ce jeudi 13 avril, ce sera à des moments différents. rencontre-les.

Être à partir de 01h00 au Mexique, au Nicaragua, au Costa Rica et au Salvador ; à 02h00 depuis la Colombie, le Pérou et l’Equateur ; 03 : AM du Venezuela, de la Bolivie et de Porto Rico ; 04h00 depuis l’Argentine, le Brésil et le Chili ; et à 08h00 depuis l’Espagne.

