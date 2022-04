Un homme de Caroline du Nord accusé de meurtre-suicide s’est rendu au bureau du shérif avant sa mort

Une communauté de Caroline du Nord a été déconcertée par un meurtre-suicide dans le comté de Davie dans lequel un père semble avoir tué sa petite amie et leurs deux enfants avant de retourner l’arme contre lui-même.

Des agents sont tombés sur les lieux du meurtre alors qu’ils répondaient à un incendie de maison qui semble avoir été allumé par le père après la mort de sa famille.

Aschod Ewing-Meeks a été désigné comme l’accusé dans le meurtre-suicide du comté de Davie.

La police pense qu’Aschod Ewing-Meeks a tué sa femme et ses deux enfants après que toute la famille a été retrouvée abattue. Ewing-Meeks a été retrouvé avec un pistolet à la main.

Les corps d’Ashton Brown, 26 ans, de Bella Meeks-Ewing, 4 ans, et de Brixx Meeks-Ewing, 8 mois, ont tous été retrouvés dans la maison à côté du corps de leur père de 26 ans.

La famille s’était rendue au bureau du shérif du comté de Davie plus tôt dans la journée.

Des séquences vidéo montrent la famille entrant dans le bureau du shérif quelques heures seulement avant d’être retrouvée morte.

Aschod Ewing-Meeks aurait demandé à parler à un officier en disant : « Vous avez des gens qui travaillent ici aujourd’hui ?

Cependant, la famille n’est pas restée longtemps dans les parages, ne partant que quelques minutes plus tard et avant que quiconque ne puisse sortir pour leur parler. Ewing-Meeks aurait demandé à obtenir un permis de transport dissimulé avant le départ de la famille.

Peu de temps après la visite, les Ewing-Meeks et Brown ont appelé plusieurs fois la police. Apparemment, Ewing-Meeks était vague sur la raison de leur appel lorsqu’il était au téléphone, bien qu’il ait dit qu’il pensait que quelqu’un les suivait.

Lorsque les agents ont tenté de faire revenir la famille au poste ou de leur dire où ils se trouvaient, ils ont refusé.

La police a continué d’essayer de joindre la famille sans succès.

Les voisins sont aussi surpris qu’effrayés par l’incident tragique.

Le shérif du comté de Davie, JD Hartman, a déclaré à propos de la tragédie : « Cela a certainement eu un impact sur la communauté, sur le quartier. Ce n’est pas un domaine où nous avons beaucoup d’appels ou de problèmes. Les voisins ont dit qu’ils étaient de bons voisins.

Certains voisins se sont réunis pour collecter des fonds pour la famille de Brown à la suite de la tragédie. Nikole Lewis a organisé l’effort et a déclaré à propos de leur mission : « En tant que communauté, nous nous sommes tous mis dans cette situation. Et si c’était nous ? Et si c’était notre famille ou l’un de nos proches ?

