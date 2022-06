Un homme de Cape Cod arrêté pour avoir publié sur Facebook des menaces de tir à l’école

Un homme de 29 ans qui habite Hyannis, un village de le Cap Cod, Massachusettsa été arrêté par la police après avoir été mis au courant de plusieurs messages alarmants qu’il avait publiés sur Facebook.

Les autorités ont localisé Justin Moreira après avoir passé la porte verrouillée de sa chambre au sous-sol dans la maison de sa mère.

Moreira aurait su exactement pourquoi la police était venue frapper pour lui.

« Est-ce mon article sur le tournage d’une école? » Moreira aurait dit aux officiers, selon le procureur.

Justin Moreira aurait posté des menaces de tir à l’école sur Facebook quelques jours auparavant.

Moreira a été arrêté samedi après avoir répondu aux informations inquiétantes d’une femme qui avait vu ses messages sur Facebook menaçant de commettre une fusillade dans une école. Mardi, le procureur a lu le message au tribunal, comme l’a rapporté Boston 25 News.

« Je vous déteste tous tellement. Si vous me voyez aux nouvelles pour une fusillade dans une école, 57 élèves et enseignants blessés, ou si un apparaît et n’est jamais résolu, ne soyez pas surpris », a-t-il écrit, selon le procureur, en le terminant par un emoji souriant.

Après que la mère de Moreira ait répondu à la porte des forces de l’ordre, elle a conduit les policiers jusqu’à la porte de la chambre de son fils, où il s’était enfermé à l’intérieur, refusant de sortir.

Un autre membre de la famille est venu et a déverrouillé la porte, ce qui a entraîné une bagarre entre les policiers et Moreira, selon le procureur qui a déclaré : « il a été jeté au sol et menotté ».

Un accessoire de silencieux et une douille ont été les seuls éléments de preuve à charge trouvés dans la chambre de Moreira, selon l’accusation.

Compte tenu de la récente série de fusillades de masse, les autorités ne sont jamais trop prudentes.

Moreira aurait dit aux policiers alors qu’il était placé dans la voiture de police qu’il « voulait juste effrayer les gens et que c’était une erreur. Il a dit qu’il n’avait pas l’intention de tirer sur une école », selon le procureur.

Les procureurs ont également évoqué les longs antécédents criminels de l’accusé, qui comprennent une condamnation fédérale et une peine de prison pour une affaire ATF (alcool, tabac et armes à feu) liée à la possession d’une arme à feu et d’un suppresseur.

«Quand vous regardez ce qui est affiché, je dirais que cela correspond à quelqu’un qui fait face à ses propres démons – boire, se droguer – assis à son bureau et affichant quelque chose. Il ne dit pas tué, il dit blessé », a déclaré l’avocat de la défense au tribunal.

L’avocat de la défense a affirmé qu’il était aux prises avec des problèmes de drogue et d’alcool, tout en « il a essayé de trouver un emploi mais n’en a pas ».

Le procureur a demandé une caution de 1 million de dollars, citant des problèmes de probation antérieurs ainsi que ses antécédents criminels, tandis que la défense a demandé une « caution raisonnable » et une surveillance.

Le juge a fixé la caution de Moreira à 100 000 € et a ordonné un suivi GPS pour lui.

Le juge a également ordonné que Moreira ne soit pas autorisé à utiliser Internet tant que son affaire est pendante et qu’il doit revenir devant le tribunal à la fin du mois.

Cela marque un autre incident dans les tensions croissantes d’un pays en proie à une crise de tirs de masse, huit jours seulement après la fusillade à l’école primaire d’Uvalde qui a secoué la nation.

On ne sait pas si l’augmentation des menaces provient d’un plus grand nombre de signalements, de personnes perverses qui considèrent les fusillades comme une source d’inspiration, ou si la police commence à prendre ces menaces plus au sérieux.

