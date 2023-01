Un homme confronte sa belle-fille au sujet de ses produits menstruels qui rendent ses fils « mal à l’aise »

La soirée de jeux en famille a été réorganisée – « Periods For Pricks », le jeu éducatif qu’une mère et sa fille ont créé en réponse à la demande inhabituelle de son beau-père.

Ce beau-père a pris le fil AITA sur Reddit pour lui demander s’il avait tort de demander à sa belle-fille d’arrêter de mettre ses produits menstruels à la poubelle d’une salle de bain qu’elle partageait avec ses trois fils.

Apparemment, être «exposé» à des produits d’époque dans une salle de bain partagée avec une femme était inconfortable pour ses fils de 18, 16 et 15 ans.

L’AITA, ou n/AmITheA–hole, subreddit sur Reddit est un forum permettant aux utilisateurs de partager leurs histoires dans l’espoir d’obtenir les commentaires des téléspectateurs pour savoir s’ils sont ou non le A–hole.

Après que ses fils lui aient dit qu’ils étaient « mal à l’aise », un homme a confronté sa belle-fille à propos de ses produits d’époque.

C’est la phase de lune de miel ! Depuis environ 6 mois, cet utilisateur de Reddit vit dans sa maison avec sa famille conjointe, soi-disant heureuse.

Comme l’explique l’homme dans son post, sa femme a une fille qui vit aussi avec eux : « Elle a 19 ans, presque 20 ans, et j’ai trois fils de 18, 16 et 15 ans. »

Amoureux de sa nouvelle épouse et satisfait de sa situation de vie, il détaille à quel point il pense vraiment que sa belle-fille a une « bonne influence » sur ses fils cadets.

Alors qu’il semblait heureux, ses fils se sentaient différemment.

« Mes fils n’ont jamais vécu longtemps avec une femme, et aucun d’entre eux n’a eu de petite amie de longue date », admet l’homme, « vivre avec deux femmes a été inhabituel pour eux ».

Vous ne diriez pas.

Son fils aîné l’a approché au sujet de ce qu’il a trouvé en regardant dans la poubelle de la salle de bain.

Lors d’une conversation avec son père, son fils a ouvertement critiqué sa demi-sœur pour « avoir jeté ses produits sanitaires usagés dans la poubelle qu’ils partagent ».

Semblant d’accord sur le fait que les produits d’époque n’ont « pas leur place » dans la poubelle de la salle de bain – le père écrit, « ça le met mal à l’aise, ce qui, je pense, est raisonnable ».

« Mes fils sont des adolescents et ne veulent pas voir les produits d’époque de leur demi-sœur en plein écran », dit l’homme à propos de la salle de bain réservée aux enfants.

« Plein écran » peut être une légère exagération étant donné que l’homme déclare dans son message que les produits d’époque de sa belle-fille étaient dissimulés dans l’emballage – ils n’étaient pas simplement jetés directement à la poubelle.

Confronté à sa belle-fille, il a exprimé les inquiétudes de ses fils et lui a demandé de « rincer » ses produits menstruels dans les toilettes.

« Il y a quelques nuits, je suis allé dans la cuisine pour prendre une collation », écrit-il, « et elle était là en train de travailler. »

Il pensait que ce serait le bon moment pour étouffer la situation dans l’œuf.

« Je lui ai dit que mes fils étaient mal à l’aise et je lui ai demandé si elle accepterait de mettre ses produits usagés dans des sacs à couches ou de les jeter dans les toilettes. »

Immédiatement déconcertée par l’audace de son beau-père, elle évoque ses propres dérangements dans la salle de bain.

« Elle a ri », se souvient le père, « et m’a dit que c’était riche venant d’un homme qui » perd comme un gorille « et a produit » trois fils qui marquent les dérapages « – ce que je pensais être juste une attaque inutile. »

Sur la défensive, il ajoute : « Je n’ai été que gentil avec la fille et ce n’est pas une comparaison. »

À la suite d’une dispute, l’adolescente a immédiatement expliqué à son beau-père que « rincer » ses tampons n’était pas seulement dangereux pour l’environnement, mais pouvait également entraîner des problèmes dans leurs tuyaux.

Quelque chose me dit que payer pour une pipe bouchée de produits féminins n’irait pas bien avec le beau-père et ses fils – mais, il considérait sa réponse comme une «excuse».

« Mes fils ne devraient pas être soumis à ses produits non hygiéniques », admet-il, « si cela les met mal à l’aise ».

Furieuse de son comportement « ridicule », sa femme lui a assuré qu’après 10 ans de règles, elle « savait ce qu’elle faisait ».

« Quand je lui ai dit que cela mettait mes fils mal à l’aise, elle a dit que mes fils avaient besoin de » se ressaisir « , elle s’est retournée et s’est endormie. »

« C’est un véritable problème pour moi », se plaint l’homme, « et elle ne s’en souciait pas assez pour en discuter. »

Le lendemain matin, le père a décidé de confronter à nouveau sa belle-fille – qu’elle a immédiatement rejetée, « comme sa mère ».

Histoires liées de YourTango :

Toujours indigné par la nécessité pour sa belle-fille de se débarrasser de ses produits d’époque et le mépris de sa femme pour la « situation », l’homme s’est rendu avec colère sur Reddit pour obtenir des éclaircissements de la part des lecteurs.

Les commentaires appellent agressivement le malaise de cet homme avec les règles comme de l’ignorance.

« Écoutez votre putain de femme et arrêtez d’essayer de vous expliquer comment gérer les règles… renseignez-vous », écrit un commentateur en gras.

Un autre commentaire suggère une solution, pour les deux parties, « achetez une poubelle à pédale et apprenez à vos garçons à utiliser une brosse à toilettes ».

« Désolé, mais quoi ? » un des meilleurs commentateurs a répondu : « Je suis un gars et je réalise que c’est ridicule. Vous devez vous aider, vous et vos fils, à devenir de meilleurs hommes et accepter que c’est un processus naturel.

Dans une modification du message, l’utilisateur d’origine a écrit que « ma femme et ma belle-fille ont réuni mes fils et moi et nous ont donné un cours intensif complet » Périodes pour les piqûres « – PowerPoint et tout… Mes fils et moi avons beaucoup appris et nous nous sommes excusés auprès de mon belle fille. »

Même si l’histoire s’est terminée par des excuses sincères, laissez cette histoire sonner vrai pour tous ceux qui ont des règles dans votre vie – ne soyez pas le trou du cul.

Zayda Slabbekoorn est une rédactrice de nouvelles et de divertissement qui se concentre sur l’analyse de la culture pop et les histoires d’intérêt humain. Retrouvez-les sur Instagram ou TikTok.