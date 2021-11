Un homme condamné à une amende de 2 600 € pour avoir fait sauter James Blunt à « un niveau inacceptable »

Adidas Chaussure de Basketball adidas James Harden Vol.2 Vert kaki pour homme

UNE CHAUSSURE INSPIREE DY JEU DE JAMES HARDEN AVEC UN FORMIDABLE RETOUR D'ÉNERGIE INFINI Un style de jeu unique et des shoots décisifs sortis de nul part, James Harden peut à lui seul retourner un match en faveur de son équipe surtout dans le money time, la ou l'on reconnais les grand champion. Toi aussi met toi dans la peau du joueur et ressent les même sensation que lui en renversant le jeu avec cette chaussure de Basket conçu pour un jeu explosif. La tige épouse parfaitement votre pied et garde une souplesse et une respirabilité incomparable. Grâce à la technologie boost™ unique et propre à adidas la chaussure stock et renvoie l'énergie sur chacun de vos appuis tout en restant stable et en toute sécurité. Gardez une accroche ultra performante avec la semelle en caoutchouc. boost™ est notre technologie d'amorti la plus dynamique jamais conçue : plus tu mets d'énergie, plus tu en as en retour.Languette enveloppante pour un chaussant ajusté. Bout renforcé pour une protection supplémentaire.Empiècements en TPU autour de la semelle intermédiaire pour plus de stabilité.Doublure textile confortable. 3 bandes au talon, par James Harden. LA MARQUE AUX 3 BANDES Adidas est une marque créer en 1949 par Adol Dassler, l'entreprise est spécialiste dans l'équipement sportif. Originaire d'Allemagne, l'homme commença par créer des chaussure de sport au début du 20 ème siècle. La marque Adidas. Adol à décider de nommé son entreprise avec son surnom « Adi » et « Das » de son nom. Au départ l'entreprise été gérer par deux frêres qui se sont partager le marché en 2. Son autre frère Rudolf quand à lui créa la marque Puma en 1949 également. La marque est en crise depuis le décès de Adolf en 1987, son fils Horst est nommé à la tête de l'entreprise et décide de ventre les part à Bernard Tapie, ce dernier change tout le mode de fonctionnement de la firme en commençant par le logo, la politique de distribution et délocalise les usine en asie du au coût de fabrication. En 1993 l'entreprise respire à nouveau et rentre en bourse en 1998. Aujourd'hui la marque Adidas à racheter Reebok et pèse plus de 10 milliard d'euros, elle est en concurrence directe avec Nike. La marque sponsorise des milliers d'athlètes que se soit dans le basket-ball, football américain, baseball, soccer, rugby... Elle y est présente dans tout les sport. Elle sponsorise également de grand joueur NBA comme Derrick Rose, tim Duncan, Damian lillard, Dwight Howard, andrew wiggins et Joakim noah des Bulls. Depuis 2013 Adidas est le sponsor officiel de la NBA et WNBA.