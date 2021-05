Un homme choqué en découvrant à quel point une montre Rolex vaut vraiment la peine lors d’une tournée d’antiquités

frederique constant Montre Slimline Moonphase Ladies FC-206MPWD1S6B - Argent

Cette montre homme intemporelle par Frédérique Constant est équipée d'un boîtier en acier et d'un mouvement à quartz suisse. Le boîtier mesure environ 30 mm de large. Le cadran blanc a un index de points. La montre est également équipée d'un verre saphir dur et est étanche à 3 ATM. Spécifications supplémentaires: Cadran en nacre avec diamants (0,02 ct) sur le cadran et phase de lune. Modèle : FC-206MPWD1S6B.