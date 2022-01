Un homme australien révèle comment le sexe et la ville ont « ruiné son pénis »

Un homme australien a parlé d’une décision traumatisante qu’il a prise après avoir regardé un épisode de Le sexe et la ville.

Le type anonyme a expliqué comment un jour il regardait la série emblématique de HBO avec ses frères et sœurs et le sujet des prépuces a été discuté par les personnages.

L’épisode a vu Charlotte sortir avec un homme non circoncis et à quel point elle est horrifiée par la peau. Elle en était tellement découragée qu’elle a demandé à son petit ami de lui prendre la photo.

Le spectateur australien, qui n’était pas non plus circoncis, a été dégoûté par la façon dont les copains de New York ont ​​​​parlé de la conception naturelle du pénis.

« M’asseoir et regarder une émission me dire que mon corps était révoltant est quelque chose que je n’oublierai jamais. Les femmes se sont assises autour de la table en faisant honte aux hommes et à leurs pénis », a-t-il écrit sur Reddit.

« Après avoir regardé l’émission, je savais que je devais faire une chose : me faire circoncire.

« Bizarrement, j’avais été sexuellement active pendant quelques années à l’époque, et aucune femme ne l’avait jamais mentionné. D’une manière ou d’une autre, je me suis convaincue qu’elles étaient polies. »

Il s’est réservé pour voir un urologue, qui s’est heureusement arrangé pour qu’il se fasse circoncire uniquement sur la base que c’était cosmétique.

« À mon avis, il n’aurait pas dû accepter d’effectuer l’opération sur quelqu’un qui souffrait de problèmes d’estime de soi erronée », a déclaré le gars.

« Il aurait dû m’envoyer voir un psychologue ou me dire amicalement que cela n’avait pas d’importance ou que je ne ferais bientôt plus partie de la minorité. Il ne l’a pas fait. Il a fait une réservation pour me circoncire. »

La récupération après l’opération a été difficile, mais il pensait que la douleur en valait la peine, car son pénis aurait désormais l’air « normal ».

Crédit : Alamy

Cependant, ses premiers regrets se sont manifestés lorsqu’il a essayé de se masturber et a découvert que c’était complètement différent (et pas dans le bon sens) de ce qu’il était avant.

Il a ajouté que l’opération lui a donné une cicatrice sur son pénis et que c’est maintenant une nuance de couleur différente à certains endroits.

L’homme anonyme a déclaré qu’il regrettait maintenant massivement sa décision car « c’est une partie de mon corps que je ne pourrai jamais récupérer ».

« Je ne me suis pas fait circoncire parce qu’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec mon pénis – je l’ai fait parce que je me sentais honteux des médias américains et de leur message immoralement faux selon lequel les prépuces sont sales et laids », a-t-il déclaré.

Tandis que Le sexe et la ville est diffusé à la fin des années 90, le type australien a déclaré que les hommes non circoncis et leur pénis continuent de faire l’objet de blagues dans les émissions de télévision américaines et dans les spectacles de stand-up.