Un homme appelle un animateur de radio pour l’aider à décrocher un deuxième rendez-vous avec une femme qui l’a fantôme, mais il s’avère que ses raisons étaient totalement justifiées

Une «reine de la deuxième mise à jour de la date» autoproclamée sur TikTok nommée Meg a récemment publié une vidéo d’elle écoutant un segment de l’émission «Second Date Update» de sa station de radio locale qui est devenue virale, atteignant plus de 3,1 millions de vues et près de 5000 commentaires.

L’émission « Second Date Update » de New Country 96.3 est votre émission d’appel radio classique sur – enfin, exactement à quoi cela ressemble. Les gens appellent la station pour parler d’un premier rendez-vous qu’ils ont eu et qui ne s’est pas terminé par un deuxième rendez-vous, dans l’espoir d’obtenir l’aide de la station de radio pour organiser le couple pour le deuxième tour.

L’appelant de « Second Date Update », Lee, affirme que son premier rendez-vous avec Britney s’est bien passé.

Alors que Meg est assise dans sa voiture, écoutant la radio tout en enregistrant, nous pouvons entendre l’intro du segment « Second Date Update » avant qu’ils ne racontent l’histoire de Lee sur le déroulement de son rendez-vous avec Britney.

« Lee nous a appelé parce qu’il a eu un super premier rendez-vous avec Britney mais pas de deuxième rendez-vous, alors nous allons voir si nous pouvons l’aider », a déclaré l’animateur de radio. « Alors tout d’abord, Lee, dites à tout le monde : comment avez-vous rencontré Britney ? »

Comme pour toute histoire de rencontre moderne, Lee affirme qu’il a rencontré Britney sur Tinder, où ils avaient parlé et prévu un rendez-vous pour sortir boire un verre. « [We] passé un bon moment, euh, j’ai l’impression que, vous savez, nous avons eu une bonne conversation, beaucoup ri, et puis je n’ai jamais entendu parler d’elle.

Il affirme que récemment, il l’a appelée et lui a envoyé un SMS pour essayer de fixer un deuxième rendez-vous, mais elle n’a tout simplement pas répondu à aucun de ses SMS. L’animateur de radio en profite alors pour demander quelque chose « On demande toujours ».

« Y a-t-il quelque chose qui s’est passé à la date qui aurait pu l’inciter à ne pas vous appeler? » demande-t-il, et Meg dit préemptivement « Non » à elle-même, sachant que personne ne dirait jamais que quelque chose s’est mal passé s’ils appelaient en premier lieu, mais Lee donne sans le savoir un indice sur ce qui s’est passé.

« Je veux dire que je suis resté après son départ parce que j’attendais des amis et, je ne sais pas, j’aurais peut-être dû partir quand elle est partie? » il explique. « C’est la seule chose à laquelle je pouvais penser. »

Meg semble confuse à ce stade, se demandant probablement pourquoi ce serait quelque chose qui irrite une personne, mais la version de l’histoire de Britney aborde tout.

Britney dit que Lee n’est pas resté au bar pour retrouver ses amis.

Au lieu de cela, elle prétend que Lee est restée au bar pour qu’elle ne le voie pas ignorer le paiement de l’onglet qu’il prétendait prendre et payer. Le reste de leurs histoires s’est aligné – ils sont allés au bar, ont commandé des boissons, ont eu une bonne conversation et il a affirmé que ses amis étaient entrés, mais c’était plus éloigné de la vérité, du moins, la vérité de Britney.

« En fait, je fréquente beaucoup cette chauve-souris parce que je connais le barman et donc la prochaine fois que j’y suis allée, j’ai découvert que Lee ne traînait pas avec ses amis », affirme-t-elle. « Il a attendu que mon Uber parte, puis il s’est faufilé sans payer l’addition. »

Meg halète sous le choc, ne s’attendant pas à ce que Lee ait fait quelque chose d’aussi sale, mais pour aggraver les choses, « c’est l’un de ces bars où vous devez ensuite payer un pourcentage si vous avez des onglets qui sortent », ce qui signifie que cela lui a coûté au barman. propre argent parce qu’il n’a pas payé.

Elle a affirmé qu’elle serait disposée à l’écouter, expliquant qu’elle ne connaissait pas sa situation mais qu’elle avait une « mauvaise ambiance », c’est pourquoi elle a décidé de rester à l’écart et de s’épargner les ennuis. Personne, cependant, ne pouvait s’attendre à ce qui s’est passé lorsqu’ils ont ramené Lee dans l’appel.

Lee a fait semblant d’être son colocataire fictif nommé « Len ».

« Bonjour? Bonjour? Qui est-ce? » Lee répond (avec une voix plus profonde de force) de l’autre côté. Visiblement confus, l’animateur répond « Lee, ouais, c’est Hawkeye et Michelle, vous nous avez appelés. Deuxième mise à jour de date.

« Oh non non, je suis Len, je suis euh… je suis le colocataire de Lee », a déclaré Lee. « Il vient de laisser son téléphone. » Meg halète encore une fois sous le choc, nous donnant un « No way mec » alors qu’elle réagit en temps réel à l’histoire qui se déroule devant nous.

La femme qui co-anime l’émission aux côtés de Hawkeye, Michelle, a du mal à croire que ce qu’elle entend est vrai. « Vous êtes Len, le colocataire de Lee, et il a laissé le téléphone là-bas et vous le décrochez. C’est ce que vous nous dites ?

Il continue avec le mensonge, affirmant que Lee était un pompier volontaire qui a été appelé et a dû partir, mais Britney supplie de ne pas être d’accord. « Lee travaille dans l’aménagement paysager », dit-elle. Peu importe ce qu’ils disent, Lee continue cet acte et prétend être son colocataire avec un nom et une voix étrangement similaires, Len.

« Lee, c’est – Lee, tu ne trompes personne, c’est toi », dit Hawkeye, en riant de la façon dont cette situation s’est avérée ridicule. Il ne sert à rien d’essayer de ramener Lee hors de Len, il est allé trop loin à ce stade, et Hawkeye essaie de détourner la conversation et de la rediriger vers Britney.

« Notre objectif était de voir si vous voudriez un deuxième rendez-vous avec Lee, nous prendrions l’onglet – en fait le payons cette fois – mais, vous savez, nous vous déconseillons », lui dit Hawkeye. « En fait, je ne vais même pas perdre mon temps avec cette offre. »

Ils la remercient d’être venue dans l’émission, à laquelle elle répond « Merci d’avoir clarifié cela pour moi, c’était génial », appréciant clairement le spectacle.

Même après son départ, Lee continue de faire le show et de faire semblant d’être Len, mais la vidéo s’interrompt peu de temps après leur petite conversation sur à quel point il était étrange que Lee laisse son téléphone dans ce scénario imaginaire.

Il est sûr de dire que Britney a esquivé une balle la première fois et a passé un petit après-midi amusant sur cet appel téléphonique de New Country 96.3.

Isaac Serna-Diez est un rédacteur en chef adjoint qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez ses coups de gueule sur l’actualité sur son Twitter.