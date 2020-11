Un homme amoureux de sa voiture peut avoir indirectement inspiré une ligne de mode

Les émissions de télé-réalité visent à montrer à leurs téléspectateurs les aspects non édités et non scénarisés des membres de la distribution. Mon étrange addiction était l’une des émissions de téléréalité les plus regardées au monde, et on comprend pourquoi l’émission a attiré autant de téléspectateurs à chaque épisode.

L’émission mise sur son sujet controversé pour attirer plus d’audiences et de téléspectateurs. Bien que ce ne soit pas quelque chose que beaucoup de gens peuvent admettre ouvertement, il intrigue sans aucun doute ses téléspectateurs. Depuis sa création, Mon étrange addiction a montré aux fans les obsessions les plus étranges que les gens ont, d’une intervention chirurgicale excessive à la possession de nombreux cafards. Cependant, un homme présenté dans l’émission qui avait l’habitude de sa voiture pourrait avoir indirectement inspiré une ligne de mode.

Rétroviseur de la caméra sur une Audi e-tron 55 Quattro | Sjoerd van der Wal / Getty Images

Mon étrange addiction présente des personnes avec les obsessions les plus bizarres

Mon étrange addiction est une émission de téléréalité diffusée pour la première fois sur TLC en décembre 2010. L’émission met en scène des personnes ayant un comportement obsessionnel inhabituel allant de la consommation d’articles non alimentaires à une fixation bizarre sur des objets ou des croyances.

Bien que l’émission appelle les dépendances comportementales de ses participants, les experts médicaux les disqualifient comme ayant des dépendances médicales. Certains des sujets de l’émission incluent la sexualité d’objet, le trouble dysmorphique corporel, la boulimie à l’exercice, la schizophrénie et le trouble obsessionnel-compulsif.

L’émission existe depuis six saisons et pendant tout ce temps, elle a suscité des sentiments mitigés. Bien qu’il offre un excellent passe-temps à ses téléspectateurs, beaucoup de gens estiment qu’il glorifie les différents troubles diffusés dans l’émission.

De nombreux téléspectateurs de l’émission ont exprimé des inquiétudes quant à l’incapacité de l’émission à aider les sujets. Les critiques de télévision l’ont décrite comme une émission anormale divertissante, certains se demandant pourquoi l’émission ne fait appel qu’à un thérapeute à la dernière minute qui fournit un remède simplifié aux sujets.

L’authenticité du spectacle est scrutée depuis un certain temps

Bien que certains des problèmes aient été diffusés sur Mon étrange addiction sont des cas réels, certains cas spécifiques ont conduit les fans à remettre en question l’authenticité de la série. De nombreux fans de l’émission se sont inquiétés du fait que certaines représentations sont falsifiées ou exagérées pour les cotes d’écoute.

Un bon exemple comprend les épisodes où les sujets prétendent être dépendants de la consommation de matériaux, généralement connus pour leur fatalité. Il s’agit notamment d’articles tels que l’essence ou même du verre brisé. Dans un autre épisode, une ventriloque appelée April Brucker a parlé de ses obsessions pour les marionnettes.

Elle a dit à l’hôte à quel point elle aimait ses marionnettes et est même apparue sur le Aujourd’hui montrer pour expliquer la question. Cependant, un de ses amis est sorti pour contester son histoire en disant que c’était la triste tentative de Brucker de se faire connaître, selon Gawker.

Un épisode peut avoir inspiré une ligne de mode

Mon étrange addiction n’a pas été une mauvaise nouvelle pour tous ses participants. Certaines des personnes qui sont apparues dans la série ont acquis une certaine renommée. Par exemple, Trisha Paytas est apparue dans l’un des épisodes de l’émission, où elle a parlé de sa dépendance au bronzage. Après la diffusion de son épisode, Paytas a établi une base de fans, qui compte maintenant des millions. Elle a une chaîne YouTube et est presque toujours impliquée dans des controverses et des scandales.

Un épisode de la série mettant en vedette un homme avec une étrange obsession pour sa voiture a attiré l’attention d’un designer, selon Screenrant. La condition de l’homme s’appelle objectum-sexualité. Cela peut être défini comme une fixation, généralement sexuelle, aux objets. Beaucoup de personnes ayant ce comportement croient que les objets de leur affection sont vivants. L’un des objectum-sexuels qui ont déjà figuré dans la série comprend un homme obsédé par ses jouets gonflables pour la piscine. Un autre est dans une relation sexuelle engagée avec une voiture.

En 2017, un créateur de mode espagnol, Alejandro Gomez Palomo, a baptisé sa ligne de collection masculine « Objecto-Sexual ». Il n’est pas clair si Palomo se moquait des personnes atteintes de la maladie ou avait de véritables intentions lors de l’étiquetage de sa ligne.