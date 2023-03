Un homme affirme qu’il est hétéro même s’il couche avec « des mecs une ou deux fois par semaine »

Un mec peut-il encore être « hétéro » s’il couche avec d’autres hommes ? C’est la question au cœur du message d’un homme dans le sous-Reddit « r/TrueOffMyChest », un forum permettant aux gens d’avouer quelque chose qui pèse sur leur esprit.

À ce jour, nous avons probablement tous entendu dire que la sexualité est un spectre, d’autant plus que nos idées sur la sexualité et l’identité de genre deviennent de plus en plus fluides – et la science continue de soutenir cette notion, comme le montre la vidéo ci-dessous.

En conséquence, le message de l’homme sur sa vie sexuelle a suscité tout un débat sur ce que signifie être hétéro, gay, bisexuel ou autre.

Un homme dit qu’il est hétéro même s’il a des relations sexuelles avec d’autres hommes « une ou deux fois par semaine ».

Cela a commencé comme un moyen de briser une « période de sécheresse », mais s’est rapidement transformé en plus. L’homme dit qu’avoir des relations sexuelles avec des hommes, c’était comme « perdre ma virginité à nouveau », et il a vraiment aimé ça.

Désespéré de mettre fin à sa longue période sans petite amie ni partenaire sexuel, le gars écrit qu’il a décidé de prendre les choses en main et d’élargir ses critères de recherche sur les applications de rencontres en ligne.

« Je voulais juste faire l’amour », écrit-il. Alors il « est allé sur Tinder et a changé ma préférence pour les mecs ». Avant longtemps, il s’était mis en couple avec plusieurs hommes et « avait trouvé un mec que je me sentais à l’aise de rencontrer ».

Et même si c’était gênant au début, c’est rapidement devenu quelque chose qu’il aimait vraiment. « J’avais l’impression de perdre à nouveau ma virginité parce que c’était tout nouveau pour moi et je n’avais aucune idée de ce que je faisais », écrit-il, « mais j’aimais beaucoup ça. » L’expérience « a lancé une tendance à avoir des relations sexuelles avec des mecs », et c’est rapidement devenu un événement régulier.

L’homme dit qu’il n’est pas attiré par les hommes avec qui il a des relations sexuelles, il aime juste avoir des relations sexuelles avec eux.

Il a maintenant des relations sexuelles avec des hommes sur une base hebdomadaire, mais dit qu’il ne pense pas qu’il est vraiment amoureux d’eux – du moins, pas de la façon dont il aime les femmes. Et cela a également rendu sa longue « période de sécheresse » à sortir avec des femmes moins problématique. « Ma période de sécheresse avec les femmes est maintenant [a] année », écrit-il, « mais je ne me sens plus vraiment mal parce que je fais l’amour chaque semaine. »

Mais malgré son attitude désinvolte et circonspecte à propos de tout cela, il a gardé le secret. « Personne n’est au courant de cela », a-t-il écrit, ajoutant qu’il ne ramène jamais ses partenaires sexuels masculins chez lui et qu’il « n’a dit un mot à ce sujet à personne ». Mais il avait l’impression qu’il « avait juste besoin d’en parler à quelqu’un », alors il en a parlé sur Reddit.

De nombreux internautes pensent que l’homme nie simplement être gay, mais d’autres disent qu’il est probablement juste bisexuel – et que la sexualité est de toute façon un spectre.

« Je ne pense pas que tu sois hétéro… », a écrit un Redditor. « Je déteste te l’annoncer, mais je suis presque sûr que frapper des mecs te rend gay. » Un autre utilisateur a craqué, « Non… Je n’ai jamais traversé une période de sécheresse et j’ai pensé que j’aimerais baiser avec un mec », mais a ajouté, « tant que vous êtes heureux et en sécurité… C’est tout ça questions. »

Ce genre de pensée facile, en noir et blanc, pourrait être l’approche la plus simple à comprendre pour nous, mais elle ne correspond pas à ce que nous savons sur le spectre de la sexualité.

Comme exploré dans la vidéo ci-dessous, selon une étude de 2019, environ 40% des personnes hétérosexuelles interrogées ont déclaré qu’elles pourraient se voir attirées par le même sexe si la bonne personne se présentait.

Un autre 25% ont déclaré que l’attirance pour le même sexe était « peu probable », mais ils ne l’excluraient pas, tandis que 10% ont dit « peut-être ». Mais de toutes les personnes hétérosexuelles interrogées, seulement 4% – seulement quatre sur 100 ! – étaient sans équivoque que l’attirance pour le même sexe était une impossibilité absolue pour eux.

La bisexualité n’a rien de nouveau, pas plus que l’hypothèse selon laquelle cela signifie simplement que quelqu’un nie son homosexualité.

Que tant de gens semblent ouverts à l’idée de la bisexualité de nos jours ne devrait pas surprendre.

Comme la coach de vie Denise LaFrance nous l’a dit en 2015, l’échelle de Kinsey, qui classe la sexualité d’un « exclusivement hétérosexuel » 0 à un « exclusivement homosexuel » 6, a été développée par le biologiste Alfred Kinsey en 1948, des décennies avant ce que l’on appelle les « modes de vie alternatifs » étaient même à distance acceptables dans la société.

Soit dit en passant, l’échelle de Kinsey incluait également une note de « X » pour l’asexualité – une identité sexuelle qui ne fait que commencer à faire parler d’elle ces dernières années.

Mais malgré le temps que nous connaissons sur le fait que la sexualité est un spectre, les accusations de déni comme le post de Redditor suscitées ne sont pas non plus nouvelles. Comme l’explique le TikToker ci-dessous, les gens « [assuming] tu n’es pas réellement bi » fait partie du territoire des personnes bisexuelles, en particulier des hommes bisexuels.

Heureusement, la plupart des gens sur les réseaux sociaux qui ont lu le message du Redditor semblaient comprendre que la bisexualité était réelle et que cela ne devrait vraiment pas être si grave de reconnaître ses penchants pour le même sexe. Même l’icône gay Julie Brown, peut-être mieux connue pour son rôle de professeur de gym lesbienne, Mme Stoeger dans « Clueless », a participé à la conversation sur Twitter.

Espérons que la philosophie « peu importe, amusez-vous simplement » de Brown devienne la réponse par défaut à la sexualité des gens à l’avenir. Comme l’a clairement dit un autre Redditor, « la sexualité est un spectre mon mec. Dors avec qui tu veux, on s’en fout !? »

