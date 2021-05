Un homme accusé de meurtre, a tenté de dissimuler le feu de Markley

En août 2020, Priscilla Castro, 32 ans, s’est rendue à Vacaville, en Californie, pour un rendez-vous avec Victor Serriteno, 29 ans, un homme qu’elle a rencontré sur une application de rencontres.

Dans le pire cauchemar de tous les dater en ligne, elle n’a plus jamais été entendue.

Un mois plus tard, les enquêteurs ont retrouvé le corps brûlé de Castro près du lac Berryessa. Et maintenant, cette tragédie a pris une tournure encore plus sombre.

Les enquêteurs pensent que Serriteno a mis le feu au corps de Castro pour tenter de dissimuler son crime, et que ses actes ont entraîné la mort de deux autres personnes, prenant la vie de Douglas Mai, 82 ans, et de Leon « James » Bone, 64 ans.

Comment l’incendie de Markley a-t-il commencé?

L’incendie de Markley aurait eu lieu près du barrage de Monticello le 18 août.

Il a ensuite fusionné dans un incendie plus important qui est devenu une partie de l’incendie massif du LNU Lightning Complex qui a brûlé plus de 363 000 acres, causé six morts et détruit environ 1 500 maisons et autres bâtiments.

Castro est allé rencontrer Serriteno le 16 août 2020. Les détectives ont appris que les deux se sont rencontrés au domicile de Serriteno.

Après deux jours sans activité téléphonique ni sur les réseaux sociaux, la famille de Castro s’est inquiétée et a signalé sa disparition. Quelques heures après le rapport, les enquêteurs ont trouvé sa voiture abandonnée.

Les détectives ont utilisé les enregistrements de données de téléphone portable de Castro et ont constaté que Serriteno était la dernière personne à la voir vivante.

Après avoir suivi le téléphone portable de Serriteno, des détectives l’ont placé dans la zone de Homestead Trail au pied du barrage de Monticello, près du lac Berryessa, le 16 août.

Le 2 septembre, une recherche sur la grille a été effectuée et le corps brûlé de Priscilla Castro a été retrouvé.

Serriteno a été arrêté et incarcéré à la prison du comté de Solano sans caution.

«Je savais qu’il y avait des gens laids dans le monde, mais je ne savais pas qu’ils feraient quelque chose à quelqu’un d’aussi proche de nous», a déclaré la sœur de Priscilla, Jasmine Castro.

Les enquêteurs pensent que le feu de Markley a été allumé par Serriteno pour dissimuler le meurtre de Castro.

Tragiquement, cela a conduit à la mort de Mai et Bone qui ont été retrouvés morts dans leurs maisons dans la région de Stebbins-Cold Canyon, près du lac Berryessa.

Le bureau du shérif du pays de Solano estime que Serriteno est seul responsable de l’incendie de Markley.

« Sur la base de la longue enquête de huit mois, nous pensons que Serriteno a délibérément mis le feu de Markley dans une tentative de dissimuler son crime », a déclaré le shérif du comté de Solano, Tom Ferrara, lors d’une conférence de presse.

Cette révélation n’ouvre pas seulement la blessure à la famille de Castro, mais aussi aux familles et aux personnes touchées par l’incendie et les morts qui ont suivi.

«Nous ressentons vraiment pour eux parce que nous connaissons la douleur, nous savons ce qu’ils ressentent de perdre celui que vous aimez. Il ne mérite pas de s’en tirer avec rien de tout cela », a déclaré Jasmine Castro à KOVR.

En septembre dernier, Serriteno a été accusé du meurtre de Castro. Maintenant, les procureurs déposent pour ajouter deux autres chefs d’accusation de meurtre et d’incendie criminel.

«Nos condoléances continues vont aux familles touchées par ces crimes et nous espérons que cette arrestation pourra apporter un certain réconfort», ont déclaré les responsables du bureau du shérif du comté de Solano.

La cause du décès de Castro n’a pas été révélée et le mobile de Serriteno fait toujours l’objet d’une enquête.

Il a été déterminé que l’incendie de Markley était un incendie criminel et les décès sont considérés comme des homicides.

