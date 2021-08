Un homme accusé à tort de meurtre pense qu’il est « bien tombé » dans une tromperie dramatique

The Kooples - Sac à dos noir détail poche similicuir - HOMME Taille Unique

Ce sac à dos noir constitue un accessoire tendance et bien pensé, idéal pour accompagner les citadins dans leur quotidien. Coupé dans une toile souple et résistante, il présente une fermeture à glissière argentée sur toute la longueur. La pièce est également dotée d’une grande poche avant en similicuir, où vous pourrez notamment glisser votre trousseau de clés. Apportez la touche finale à votre look en enfilant ce sac week-end avec un pantalon slim, une chemise en chambray et des mocassins. - NOIR - HOMME