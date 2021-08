Un homme a volé 100 000 € de whisky et n’a fait que 30 jours de prison

Un homme qui a volé environ 100 000 € (70 000 €) de whisky bourbon incroyablement cher sur son lieu de travail n’a passé que 30 jours en prison pour son crime et aurait pu s’en tirer sans un pourboire anonyme à la police.

L’histoire de Gilbert ‘Toby’ Curtsinger, ainsi que deux autres histoires de vol convaincantes, sont racontées dans la nouvelle émission à succès Netflix Vol. Vous pouvez regarder la bande-annonce ci-dessous :

Curtsinger – décrit comme « le roi du Bourbon » – a réussi à s’en tirer avec les bouteilles rares et en édition limitée de bourbon Pappy Van Winkle – dont certaines valaient 1 000 € (715 €) par bouteille – au cours de plusieurs années, et tournait un bon bénéfice.

Après que Buffalo Trace – où Curtsinger a travaillé pendant 26 ans – se soit rendu compte du vol, ils ont interrogé 100 membres du personnel de la distillerie du Kentucky, mais personne ne s’est manifesté.

Comme le dit Curtsinger : « Si vous aviez l’occasion de voler si vous travailliez dans une banque avec un coffre-fort grand ouvert et que personne ne vous voit, allez-vous le faire si vous ne vous faites pas prendre ?

Curtsinger explique son histoire dans la série. Crédit : Netflix

C’est ce que l’émission vise à comprendre. Pourquoi les gens commettent-ils d’énormes actes de vol à gros enjeux, et comment eux – et leurs familles – y font-ils face une fois qu’ils se font prendre ?

Deux ans après le début de l’enquête, une récompense de 10 000 € (7 000 €) a été offerte pour information.

Ça a marché. Quelqu’un s’est manifesté et le domicile de Curtsinger a été perquisitionné.

Une fois à l’intérieur, la police a découvert une grande quantité de whisky volé, ainsi qu’une réserve de stéroïdes illégaux.

Le whisky qu’ils ont découvert – incidemment – ne provenait pas de la distillerie dans laquelle Toby travaillait, mais de Wild Turkey.

Sur les 10 personnes – dont la femme et le père de Curtsinger – qui ont été inculpées pour le vol, seul Curtsinger a été condamné à une peine de prison.

Curtsinger a enrôlé des amis dans son stratagème. Crédit : Netflix

Il a été condamné à 15 ans, mais a été libéré après un mois de « probation de choc » parce qu’il était un délinquant primaire qui ne représentait pas une menace pour la société.

Dans les docuseries Netflix, il explique ses crimes, et l’officier qui a enquêté sur l’affaire partage ses réflexions sur ce braquage bizarre.

Au cours de sa série de crimes de sept ans, il a enrôlé une équipe de personnes – comprenant prétendument des membres de son équipe de softball – pour aider à chasser le bourbon.

Il a même continué après l’enquête policière jusqu’à son arrestation en 2015.

Le whisky se vendait 1 000 € la bouteille. Crédit : Netflix

Eh bien, vous devrez regarder l’émission pour avoir toute l’histoire, mais le producteur exécutif de l’émission, Derek Doneen, a expliqué qu’il pense que les gens sont tellement intéressés à soutenir les méchants.

Il a déclaré: « Notre guide depuis le premier jour était de raconter les histoires du point de vue des personnes qui les ont tirées et de comprendre en quelque sorte l’humanité qui se cache derrière.

« Vous allez vous amuser avec le crime, la planification, l’exécution et l’évasion. Il y a cette réalisation de souhait et celle du public, je pense, et nous voulions nous pencher là-dessus. »

Quant au cas de Toby, il a déclaré : « C’est tellement fascinant de voir comment ils ont interviewé 100 personnes à la distillerie et n’ont rien obtenu, mais ce type continue.

« Il est en quelque sorte effronté en pensant qu’il a le poids du département du shérif, de l’attention nationale et de la pression pour résoudre cette affaire et il trouve toujours des moyens de sortir et de soulever plus de bourbon. »

Doneen pense également que malgré le fait qu’il n’a reçu qu’une courte peine pour ses crimes, Curtsinger a perdu non seulement son emploi, mais aussi la confiance de sa famille.

Producteur exécutif Derek Doneen. Crédit : Kevin Scanlon

Il a poursuivi: « Peut-être qu’il a tiré la paille courte – il a eu une belle carrière et maintenant il peint des maisons.

« Surtout l’effet que cela a eu sur ses enfants, ils ont vraiment encore du mal avec ça. [In the show] Vous pouvez voir à quel point son enfant est émotif au cours de cette interview. Nous l’avons interviewé pendant trois heures et il a eu du mal à garder son sang-froid pendant la majeure partie parce que c’est encore si brut pour lui.

« C’est son père, tu sais ?

« Vous pouvez dire : ‘Oh, eh bien, à la fin, il n’a eu qu’à aller en prison pendant 30 jours’, mais à quel prix pour sa famille et pour le reste de sa vie ? »