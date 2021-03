Un homme a une réaction hilarante à se faire dire que le tabagisme rend le pénis plus petit

Ce clip montre la réaction hilarante mais inattendue d’un homme lorsqu’on lui dit que fumer rendra son pénis plus petit:

TikToker, le comédien et animateur de télévision Josh Nasar s’est arrêté à côté de l’homme qui jouissait d’une note au volant et s’occupait de ses propres affaires.

Josh crie: « Saviez-vous que fumer rend votre pénis plus petit? » Le gars a l’air légèrement perplexe avant de se mettre à rire.

Lui demandant s’il voulait dire qu’il n’utilisait plus jamais son membre, le gars au hasard a dit: « Il ne reste que deux balles. » Eh bien, c’est clarifié.

Le clip a depuis été regardé 11 millions de fois avec 1,7 million de likes et plus de 11 000 commentaires.

Un autre a ajouté: « Cet homme l’a accepté et s’est juste amusé avec », ce à quoi Josh a répondu: « Oui !!! Il avait une longueur d’avance sur moi! »

En 2019, les spécialistes ont déclaré que le tabagisme pouvait avoir un certain nombre d’effets négatifs sur les hommes, notamment la dysfonction érectile et même le rétrécissement.

«Pour avoir une érection ferme, vous avez besoin d’un flux sanguin suffisant. Les fumeurs ont une incidence plus élevée d’arthérosclérose dans tous les vaisseaux sanguins, y compris ceux du pénis, ce qui peut réduire le flux sanguin.

Il a poursuivi: « Souvent, ils diront: ‘Mon érection n’est pas si bonne, je ne me réveille pas avec une érection le matin autant qu’avant ou mon pénis n’est pas si dur quand j’ai relations sexuelles. ‘

« Mais aussi parfois les gens disent que leur pénis devient plus court avec l’âge, car le tabagisme arrête le sang de circuler dans le pénis, ce qui arrête les érections spontanées et nocturnes nécessaires pour étirer le pénis et le maintenir à une bonne longueur.