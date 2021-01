Un homme a tenté de faire passer des caméléons dans des chaussettes et des glaces vides

Un homme a tenté de faire passer 74 caméléons protégés dans un aéroport autrichien en cachant les animaux dans des chaussettes et des contenants de crème glacée vides dans ses bagages.

L’homme a été surpris au contrôle douanier de Vienne après avoir voyagé de Tanzanie via l’Éthiopie, L’Associated Press a rapporté . Après que les autorités ont confisqué les reptiles colorés, le caméléons ont été emmenés au zoo de Schӧnbrunn à Vienne, mais trois des animaux n’ont pas survécu. Le zoo a identifié tous les caméléons comme étant originaires des montagnes Usambara en Tanzanie.

Les gens récoltent régulièrement des caméléons tanzaniens des montagnes Usambara pour les vendre dans le commerce des animaux exotiques, mais tous ne le font pas légalement. Le commerce légal des animaux nécessite un permis et les autorités limitent le nombre de caméléons pouvant être collectés et exportés, selon un rapport de 2011 dans la revue Conservation herpétologique et biologie . Les animaux font face à une perte d’habitat rampante, donc si trop de caméléons sont pris dans la région, ils pourraient finalement être conduits à l’extinction.

La plupart des caméléons sont protégés sous le Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) Article II , qui nécessite divers certificats pour commercialiser légalement les animaux. Pour avoir rangé illégalement des caméléons dans des chaussettes et des glaces, l’homme arrêté à Vienne encourra une amende pouvant aller jusqu’à 6000 euros (environ 7300 dollars), a déclaré le ministère autrichien des Finances dans un communiqué, selon l’Associated Press.

Le zoo n’a pas noté quelle espèce de caméléon l’homme avait tenté de faire passer en contrebande, mais il a déclaré que les lézards allaient de bébés âgés d’une semaine à des adultes adultes.

Des photos des caméléons récupérés peuvent être vues dans l’article AP .

