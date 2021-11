Un homme a pris un selfie avec Carole Baskin alors qu’il lui servait les papiers de son procès de la famille de Don Lewis

Lee Jeans Carol Bootcut 30 Dark Roberto

Nous avons pris une coupe droite populaire Carol et lui avons donné un ajustement doux pour vous apporter une version bootcut subtile de sa taille mi-haute flatteuse et de son attrait mince.L'ambiance cool et la sensation facile à porter sont toujours là, mais le coup de pied doux vient du dessous du genou pour ajouter cette fantastique puissance des années 90.Cette paire rehausse le chic avec une légère usure dans la jambe pour lui donner de la forme, des lignes de moustache super subtiles, un patch Jacron classique et des coutures dorées.Fabriqués à partir de beaux denim de 14 ¼ oz, y compris des fibres recyclées et avec une extensibilité confortable, ce qui les rend faciles à porter, ils ont vraiment le lot pour eux.Raffiné, rétro et prêt-à-porter.Fonctionnalités:Denim stretch.Botte recadrée.5 poches.Composition:94,5% coton.4,5% polyester.1% élasthanne.Instructions de lavage:Lavage normal 30.Ne pas javelliser.Repasser Max 110 ° C.Nettoyage à sec professionnel au tétrachloréthylène.Séchage en machine à basse température.