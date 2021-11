Un homme a été surpris à la télévision pendant les courses après avoir sauté le travail pour regarder son cheval gagner

PECUTE Lime à Ongle Chien, Coupe Ongle Chien Electrique avec 2 Lumière LED, Coupe Griffes électrique pour Chat Chien Grand Moyen, Travaille Pendant 14h, USB

Êtes-vous toujours concerné par ce problème ? Votre ami à quatre pattes a fait des ravages dans votre maison. Les canapés, les armoires, etc. sont pleins de rayures. Cependant, après un câlin affectueux et décontracté, vous remarquerez que vos vêtements, vos pantalons et même votre corps seront égratignés. Des griffes trop longues empêchent les chiens de marcher et, dans le pire des cas, provoquent des douleurs. Si les griffes de votre chien ne s'usent pas d'elles-mêmes, un broyeur à griffes pour chien est un moyen de couper les griffes de votre ami à quatre pattes sans douleur. Meuleuse à ongles pour animaux de compagnie avec lumières et 2 vitesses, parfaite pour vous ! *Noter: Lorsque vous l'utilisez pour la première fois, il est un peu bruyant. Mais le son devient de plus en plus silencieux après une utilisation répétée. 【Conception améliorée de la lumière LED】 Un nouveau broyeur d'ongles avec la fonction pratique d'une lumière LED intégrée en surbrillance pour vous aider dans