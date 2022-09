Un homme a dit à sa femme de ne pas mettre son bébé au lit avec lui pendant qu’il dormait

Un homme a lancé une discussion entre internautes après avoir dit à sa femme de ne pas laisser leur bébé dans le lit avec lui lorsqu’il dort.

Alors que l’homme croyait qu’il avait raison, la colère qu’il ressentait de sa femme, Macey, lui faisait ressentir le contraire.

En conséquence, il est allé sur le fil Reddit, « r / AmIthe A–hole » (AITA) pour recueillir les opinions d’autres personnes.

Les deux vont travailler à des heures différentes, ils doivent donc naviguer en prenant soin de leur bébé de 5 mois, Leo.

Habituellement, lorsque Macey part travailler le matin, l’homme dort encore.

Leo se réveille fréquemment en pleurant dans son berceau et est incapable de se rendormir, et comme le mari a un gros sommeil, il ne peut pas se réveiller tant que Leo n’a pas pleuré pendant un certain temps.

En conséquence, la femme de l’homme a mis le bébé au lit avec son mari pour qu’il arrête de pleurer.

L’homme a expliqué: « Heureusement, rien de grave ne s’est encore produit, mais je connais les risques de mettre un bébé dans un lit normal avec un adulte qui dort dedans. Leo rampe et j’ai peur qu’il tombe du lit et se blesse.

L’homme a fait part de ses craintes à Macey et lui a conseillé de laisser Leo dans le berceau même s’il pleure. Sa femme n’a pas apprécié son opinion et cela s’est transformé en dispute entre le couple.

« Macey s’est énervée et a dit qu’elle ne pouvait pas ‘le laisser pleurer’, et a dit que je suis un mauvais père pour ne pas avoir remarqué et me réveiller quand Leo est dans le lit, disant que si c’était elle, elle le ferait remarquez et réveillez-vous », a ajouté l’homme.

L’homme a rétorqué en affirmant qu’elle était irrationnelle et que Leo pourrait être gravement blessé.

Ensuite, il lui a demandé de manière rhétorique si elle voulait que leur bébé soit blessé.

Après leur combat, Macey était assez en colère contre son mari.

L’homme a écrit: « Macey s’est vraiment fâchée et est allée rester avec sa sœur pendant quelques jours et a emmené Leo avec elle et n’a pas répondu à mes SMS ni à mes appels. »

Il semblait que Macey était assez en colère car elle n’était toujours pas rentrée à la maison – c’était la première fois que quelque chose comme ça se produisait.

Cette réaction de sa femme lui a fait penser qu’il n’avait peut-être pas bien géré la situation et qu’il avait poussé les choses un peu trop loin.

Les redditors ont lancé un débat en affirmant que le mari et la femme avaient tous les deux tort pour leurs positions.

Un utilisateur a écrit: «Il est temps d’être parent et de réaliser que les jours de sommeil sont suspendus pendant un certain temps. Tu dois être responsable et te lever quand Macey va travailler. Macey doit être responsable et ne pas mettre un enfant de 5 mois au lit avec un adulte profondément endormi.

« Travailler ensemble et se soutenir mutuellement aide à construire de meilleures familles. Peut-être cherchez-vous des moyens de vous aider tous les deux à communiquer efficacement, car son départ et son départ n’aident pas vraiment les choses quand elle partage le blâme dans cette situation », a écrit un autre utilisateur.

Il y avait beaucoup de gens qui étaient enclins à déclarer que l’homme avait tort de dormir.

Une personne a commenté : « Surprise ! les parents ne dorment plus jamais. Réglez une alarme, levez-vous tôt et préparez le petit-déjeuner de votre femme et prenez un café avec elle. Je ne peux pas croire que tu sois si paresseux.

Cependant, l’homme a déclaré dans son message que la raison pour laquelle il dort est qu’il travaille 70 heures par semaine et ne dort que 3 heures par nuit, ce qui lui a également valu beaucoup de sympathie.

Une personne a écrit : « Macey ne devrait pas mettre un bébé au lit avec un gars qui travaille 70 heures par semaine et n’a que 3 heures. de sommeil. Peut-être envisager de faire appel à une baby-sitter pour surveiller le bébé de 8 à midi.

