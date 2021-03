Un homme a converti le principe de Christopher Nolan en GameBoy Advance par dépit

Et vraiment, y a-t-il jamais une meilleure raison de faire quoi que ce soit que le dépit? Je crois que non.

YouTuber Bob Wulff, mieux connu sous le nom de Wulff Den, a décidé qu’il voulait voir le film sur le plus petit écran qu’il pouvait trouver en réponse à Nolan exhortant auparavant les gens à aller voir ses films sur grand écran.

Au cas où vous l’auriez manqué, parlez en tant que Principe est sorti, Nolan a déclaré: « C’est un film en image et le son a vraiment besoin d’être apprécié au théâtre sur grand écran. »

Et ce commentaire a suffi à inciter le YouTuber à trouver un moyen de le réduire.

Au total, le film a pris cinq cartouches et comme «30 minutes est le temps maximum que vous pouvez avoir pour une vidéo Game Boy Advance et l’avoir encore dans un état quelque peu regardable».

Le YouTuber ajoute: « C’est probablement la pire façon de voir Principe et être toujours capable, comme, d’être en mesure de voir ce qui se passe. «

D’après The Nolan Variations de Tom Shone; Nolan s’est un jour demandé: « ‘Eh bien, avez-vous un problème avec les gens qui voient Dunkerque sur mon téléphone ou quoi que ce soit? ‘ »

Avant de répondre: « Non, je ne le fais pas. Mais la raison pour laquelle je ne le fais pas, c’est parce qu’il est mis dans ces grands théâtres comme sa forme principale, ou sa distribution initiale.

«Et l’expérience se répand, dans la mesure où, si vous avez un iPad et que vous regardez un film, vous emportez avec vous les connaissances et votre compréhension de ce que serait cette expérience cinématographique et vous extrapolez cela.