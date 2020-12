Un historien condamné à une amende pour avoir affirmé qu’un survivant de la Shoah avait eu une liaison lesbienne avec un nazi

Un groupe d’enfants survivants derrière une clôture de barbelés au camp de concentration nazi d’Auschwitz-Birkenau, dans le sud de la Pologne, le jour de la libération du camp par l’Armée rouge, le 27 janvier 1945 (Crédit: Capitaine Alexander Vorontsov / Getty)

Une historienne de l’université de Warwick a été condamnée à une amende par un tribunal allemand après avoir affirmé qu’une survivante décédée de l’Holocauste avait une relation lesbienne avec un garde nazi.

Le Dr Anna Hájková, professeur agrégé d’histoire de l’Europe continentale moderne à l’Université de Warwick, a été condamné à une amende de 4000 € pour avoir violé une injonction en nommant les deux femmes, Le gardien signalé.

En avril, un tribunal régional a conclu que Hájková avait violé la dignité de la femme en affirmant qu’elle avait eu une relation sexuelle avec un garde SS alors qu’elle était emprisonnée dans un camp de concentration de Hambourg.

La femme était décédée il y a dix ans, mais la constitution allemande protège la réputation d’une personne même après sa mort.

Hájková, qui faisait des recherches sur l’histoire des homosexuels, s’est vu interdire d’utiliser le nom complet ou la photographie de la survivante dans le contexte de la relation sans la permission de sa fille. Mais la fille a intenté une action en justice contre l’universitaire pour cinq violations présumées de la décision, à la suite d’une bagarre de plusieurs années entre les deux.

L’universitaire juif tchèque, également descendant d’un survivant de l’Holocauste, a été condamné à une amende parce que les documents de l’historien sont restés en ligne malgré la violation de l’injonction, a déclaré l’avocat de la fille.

Une fille d’un survivant de l’Holocauste conteste les affirmations de l’université selon lesquelles sa mère était en couple avec un garde SS.

Hájková a fait valoir que les témoignages de survivants de l’Holocauste, ainsi que des documents juridiques, suggéraient que les deux femmes étaient impliquées – elle a reconnu, cependant, qu’elle n’avait aucune preuve de cela.

Elle a affirmé que le garde était tombé amoureux de la prisonnière et espérait un avenir avec elle après la fin de la guerre, même en la suivant après avoir été transférée dans deux autres camps de concentration.

Lorsque le dernier camp, Bergen-Belsen, a été libéré en 1945, le garde nazi a été arrêté après avoir tenté de se cacher parmi les prisonniers.

Ce manque de preuves a été souligné par une amie de la prisonnière et compatriote survivante de l’Holocauste, Liese (ce n’est pas son vrai nom), dont le lit superposé était en face de la sienne. Elle a contesté les affirmations de Hájková, notant que si le garde était assis à côté de la femme, «il n’y avait aucune chance de se déshabiller ou quoi que ce soit de ce genre».

«Le garde est parti avant l’extinction des lumières», a-t-elle dit, ajoutant que leur relation faisait l’objet de «ragots captivants» parmi les gardiens et les prisonniers.

«Le fait que le Dr Hájková n’ait pas interrogé l’un des rares survivants vivants de l’Holocauste à avoir été témoin des événements sur lesquels elle faisait des recherches était inexplicable», a déclaré la fille de la femme.

«J’ai été très déçu et en colère qu’elle n’ait pas mené ses recherches de manière professionnelle et m’ait causé tant de douleur et de détresse.»

La fille a contacté Hájková pour la première fois en 2014 et a informé la chercheuse que la relation de sa mère avec le gardien n’était jamais sexuelle. Elle a ajouté que le couple avait des sentiments émotionnels l’un pour l’autre.

Elle a déclaré: «Ma sœur et moi savions toutes les deux qu’elle recevait des faveurs spéciales et que le gardien l’aimait. Mais ce n’était pas physique.

«Elle a dit spécifiquement qu’elle n’avait jamais été agressée sexuellement ou physiquement.

«Je pense qu’elle s’en est beaucoup tirée parce qu’elle était charmante, belle et un peu effrontée.