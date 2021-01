Un groupe «  inconnu, inouï  » revendique la responsabilité de l’explosion près de la mission israélienne en Inde, la police tente de vérifier les allégations – Médias

Un groupe terroriste jusque-là inconnu a revendiqué l’explosion près de l’ambassade d’Israël à New Delhi. La police ne tire pas des conclusions hâtives car une enquête est toujours en cours, selon un rapport.

Une capture d’écran circulant sur les réseaux sociaux montre prétendument un groupe appelé « Jaish ul Hind » revendiquant la responsabilité de Telegram pour l’attentat à la bombe.

« Les soldats de Jaish ul Hind ont pu s’infiltrer dans une zone de haute sécurité à New Delhi et mener une attaque d’EI, » le message m’a dit, promettant plus d’attaques dans «Grandes villes indiennes». Le groupe a également accusé l’État indien de «Atrocités».

India Today TV a décrit Jaish ul Hind comme « Une organisation inconnue et inouïe. »

La chaîne a cité des sources disant que les responsables de la sécurité tentent de vérifier les affirmations faites sur les réseaux sociaux, et « Ne pas se fier » sur eux jusqu’à ce que plus de preuves soient rassemblées.

Aucun attentat terroriste n’aurait été attribué à Jaish ul Hind. Plusieurs groupes djihadistes sont actifs en Inde, notamment Jaish-e-Mohammed et Lashkar-e-Taiba.

Une bombe artisanale a explosé vendredi près de l’ambassade d’Israël à New Delhi sans blesser personne. Selon les médias indiens, des roulements à billes ont été utilisés comme shrapnel.

L’agence de presse PTI a cité des sources disant qu’une enveloppe avec une note à l’ambassade d’Israël a été trouvée sur le site. NDTV a rapporté que la police étudie des images de vidéosurveillance de deux personnes sortant d’un taxi près de l’ambassade.

Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, s’est entretenu avec son homologue israélien, Gabi Ashkenazi, et a promis «La protection la plus complète pour l’ambassade et les diplomates israéliens.»

