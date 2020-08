Un groupe homophobe a déclaré le site de l’épidémie de COVID-19

Une femme montre une photo de George W Bush et Laura Bush lors d’un rassemblement pour le mariage traditionnel entre un homme et une femme le 1er mai 2004 au Safeco Field à Seattle. L’orateur spécial était James Dobson, fondateur du groupe chrétien évangélique appelé “Focus on the Family”. (Ron Wurzer / Getty)

Le siège du Colorado de l’organisation vicieusement anti-LGBT + Focus on the Family, qui insiste sur le fait que les homosexuels causent «la mort et la maladie», a été déclaré foyer d’épidémie de COVID-19.

Le groupe chrétien fondamentaliste a été fondé par James Dobson, et il croit: «Le mariage est destiné par Dieu à être une relation florissante et permanente entre un homme et une femme qui souffre d’épreuves, de maladies, de crises financières et de stress émotionnel.

«Par conséquent, les chrétiens sont appelés à défendre et à protéger le dessein de mariage de Dieu et à servir au nom du Christ ceux qui souffrent des conséquences de sa rupture.»

“Le plus gros problème d’une personne transgenre … n’est pas ses problèmes sexuels. C’est qu’elle est déconnectée de Jésus.” https://t.co/OMfblGs8t1 pic.twitter.com/son4D3fX2J – Focus sur la famille (@FocusFamily) 13 juin 2017

Dans un article de conseil destiné à une jeune personne qui voulait savoir si être lesbienne est acceptable, l’organisation a répondu: «Le comportement homosexuel est contraire à la conception de la nature humaine.

«Les hommes et les femmes sont indispensables l’un à l’autre; ce ne sont pas des blocs interchangeables… L’arbre de l’homosexualité porte de mauvais fruits.

«Les actes sodomites ont non seulement des conséquences externes telles que la mort, la maladie et l’absence d’enfant, mais aussi des conséquences internes.

«Certaines des conséquences internes sont d’ordre psychologique, comme la solitude et le comportement compulsif.

«D’autres sont moraux, car nous ne pouvons pas violer le dessein humain tout en nous attendant à ce que les choses continuent comme elles étaient; ‘cette route descend et descend.’ »

Mais malgré l’insistance du groupe sur le fait qu’être LGBT + provoque «la mort et la maladie», son siège du Colorado a maintenant été désigné comme un site d’épidémie de COVID-19.

Le «ministère» basé à Colorado Springs a eu trois cas confirmés de COVID-19, ainsi qu’une autre infection possible ce mois-ci, ce qui signifie que Focus on the Family est maintenant sur la liste officielle de l’État des sites d’épidémies actives.

L’organisation fondamentaliste anti-avortement a publié des articles comparant le fait d’être queer au «divorce, misogynie» et «abus sexuels», insiste sur le fait que «le transgenre viole le dessein de Dieu» et encourage les parents à dire à leurs enfants que la communauté LGBT + est composée de « les personnes dont la sexualité a été endommagée ou dont le développement sain a été entravé ».

.@DalyFocus: “Nous affirmons l’enseignement biblique selon lequel les lutteurs homosexuels peuvent changer et changent effectivement leur comportement et leur identité sexuels (1 Cor. 6: 9-11). Dans le processus, certains, comme Jeff Johnston, voient également leurs attraits changer.” https://t.co/hKCwru9A6r – Focus sur la famille (@FocusFamily) 14 novembre 2018

Focus on the Family «soutient la disponibilité» de la thérapie de conversion, et son site Web peut même être utilisé pour localiser des «conseillers chrétiens» spécialisés dans les «problèmes d’identité de genre» et les «problèmes d’homosexualité».