Un groupe de hackers prétend avoir les prototypes des derniers MacBook d’Apple: ils demandent une rançon de 50 millions de dollars

UNE groupe de hackers appelé REvil, également connu sous le nom de Sodinokibi, dit avoir des plans pour les produits Apple à venir. Après avoir infiltré les ordinateurs de Quanta Computer Inc., l’un des fournisseurs d’Apple, il a réalisé des plans et des prototypes de ce que sera le prochain Apple MacBook. Ils demandent 50 millions de dollars en échange de ne pas publier l’information.





Basé à Taiwan, Quanta Computer Inc. est l’un des fournisseurs d’Apple lorsqu’il s’agit de fabriquer principalement des ordinateurs portables MacBook. En tant que tel, vous avez accès à des informations et des dessins confidentiels avec des détails techniques sur ce qu’il faut fabriquer. Si REvil s’est vraiment infiltré et a obtenu ces plans, vous savez essentiellement quoi et comment vont les prochains produits d’Apple.

Dans un blog propre à REvil sur le Dark Web, ils ont rendu les informations publiques. Ils y annoncent généralement quelles sont leurs dernières attaques et ce qu’ils demandent en retour. Dans ce cas, c’était au tour d’Apple. Ils disent que ils ont d’abord essayé de persuader Quanta Computer Inc. de payer une rançonPuisqu’ils n’ont exprimé aucun intérêt pour récupérer les données volées, ils se tournent directement vers Apple maintenant.

Capture depuis le site Web de REvil. Via le dossier.

Quanta Computer Inc. ne nie pas l’attaque, ils disent avoir subi une cyberattaque sur certains de leurs serveurs. Bien sûr, ils n’ont pas reconnu que des données ont été volées ou de quel type de données il s’agissait.

Fuites quotidiennes jusqu’à ce que la rançon soit payée

Juste après la présentation d’Apple il y a deux jours, REvil a annoncé publiquement son extorsion d’Apple. Pour cela, ils ont publié un total de 15 images de plans du MacBook de 2021. Ils ont demandé à Apple de payer le montant indiqué avant le 1er mai. Jusqu’à ce que cette date arrive, les pirates continuera à publier de nouvelles images sur leur blog quotidiennement, comme ils l’ont exprimé.

Fuite de plans du supposé prochain MacBook d’Apple.

le les images publiées jusqu’à présent semblent exactes. Des parties spécifiques et détaillées du MacBook apparaissent, ainsi que des composants spécifiques et des numéros de série. L’une des images montre même la signature du designer Apple John Andreadis, datée du 9 mars 2021.

Dans l’une des conversations présumées entre le groupe de hackers et Quanta, indiquent qu’ils ont volé et chiffré « toutes les données sur le réseau local » par Quanta. On ne sait pas si cela est entièrement vrai ou dans quelle mesure la gravité monte. Nous verrons dans les prochains jours si Apple décide de s’exprimer ou si tout reste dans une tentative infructueuse d’extorquer de l’argent à l’une des entreprises les plus grandes et les plus riches de la planète.

Via | Bleeping Computer et le disque