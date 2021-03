Un gros astéroïde survolera la Terre en toute sécurité le 21 mars, selon la NASA

Le plus gros astéroïde à avoir survolé la Terre cette année le fera le 21 mars, selon la NASA.

Les astronomes auront une occasion précieuse d’observer une roche spatiale de près alors que l’astéroïde 2001 FO32 passe devant notre planète natale le 21 mars, mais la roche ne se rapprochera pas de plus de 1,25 million de miles (2 millions de kilomètres), a annoncé aujourd’hui le Jet Propulsion Laboratory de la NASA. (11 mars) dans un communiqué.

« Il n’y a aucune menace de collision avec notre planète maintenant ou pour les siècles à venir », lit-on dans le communiqué.

«Nous connaissons très précisément la trajectoire orbitale du FO32 de 2001 autour du soleil, car elle a été découverte il y a 20 ans et a été suivie depuis», Paul Chodas, directeur du Center for Near Earth Object Studies (CNEOS), qui est géré par JPL, a déclaré dans la même déclaration. « Il n’y a aucune chance que l’astéroïde se rapproche de la Terre à moins de 1,25 million de kilomètres. »

L’astéroïde, dont la largeur est estimée à 1300 pieds à 2230 pieds (440 à 680 mètres), passera devant nous à une vitesse de 124000 km / h, ce qui est plus rapide que la plupart des astéroïdes se déplacent près de la Terre. Sa vitesse inhabituelle est due à son orbite allongée et très inclinée autour du soleil, selon le JPL. Au fur et à mesure que la roche s’approche du système solaire interne, elle prend de la vitesse avant de retourner dans l’espace lointain avant de se retourner vers le soleil, en orbite une fois tous les 810 jours.

La roche est considérée comme un «astéroïde potentiellement dangereux», ou PHA, par le CNEOS. Le CNEOS surveille les PVVIH comme le FO32 de 2001 à l’aide de radars et de télescopes au sol, suivant leur mouvement au cas où ils s’approcheraient suffisamment de la Terre pour présenter un risque d’impact.

Alors que l’astéroïde tourne autour du soleil une fois tous les 2,25 ans environ, 2001 FO32 ne reviendra pas aussi près de notre planète avant 2052, quand il passera à 1,75 million de miles (2,8 millions de km), selon le JPL.

Bien que le prochain passage «rapproché» ne présente pas de risque pour ceux d’entre nous qui vivent sur la planète Terre, le survol offre aux astronomes l’occasion de bien voir 2001 FO32.

La proximité permettra aux astronomes de mieux observer la taille et la luminosité de l’astéroïde et de leur donner une meilleure idée de sa composition, faisant essentiellement de la «géologie avec un télescope», Vishnu Reddy, professeur agrégé au laboratoire lunaire et planétaire de l’Université de l’Arizona à Tucson, dit dans la même déclaration du JPL.

Maintenant, alors que les astronomes professionnels planifient leurs observations pour le survol avec des télescopes comme l’Infrared Telescope Facility (IRTF) de la NASA à Hawaï, «les astronomes amateurs dans l’hémisphère sud et aux basses latitudes nordiques devraient être en mesure de voir cet astéroïde à l’aide de télescopes de taille moyenne avec des ouvertures d’au moins 20 cm dans les nuits menant à l’approche la plus proche, mais ils auront probablement besoin de cartes stellaires pour le trouver », a déclaré Chodas.

