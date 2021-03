Un grand événement arrive à Fortnite pour inaugurer la saison 6

Il reste quelques jours avant la saison 5 Fortnite arrive à son terme. La confirmation vient d’Epic Games lui-même qui, à travers le récent article publié sur son blog, a annoncé un grand événement à venir à la bataille royale qui marquera la transition vers saison 6, dont l’inauguration est prévue le 16 mars prochain. Cet événement sera dédié à la mission du célèbre agent Jones, engagé dans la finale de la Zéro crise. L’aspect le plus intéressant de cette initiative est l’espace réservé à l’expérience solo. À cet égard, Epic Games a anticipé certains détails de l’événement: « Ne vous inquiétez pas, Zero Crisis est une expérience solitaire et vous pouvez y jouer chaque fois que vous vous connectez pour la première fois de la saison. Vous voulez regarder l’événement en ligne ? des détails sur la façon de suivre la première mondiale avec tout le monde, en commençant par notre histoire cinématographique la plus ambitieuse! « .

L’idée de proposer un changement de saison en promouvant une expérience solo peut être curieux pour une bataille royale multijoueur. Cependant, il est évident que cette fois l’intérêt est de donner une profondeur narrative au monde de Fortnite. Un choix réaffirmé par la présence de cinématiques de grande qualité, dont le but est justement de tracer la progression de l’histoire du monde du jeu.

Une participation massive est attendue pour la finale de Zero Crisis. Pour inaugurer l’arrivée de la saison 5, Fortnite a organisé un événement avec l’antagoniste l’imposant Galactus, une entité cosmique tirée du monde des bandes dessinées Marvel. Le pouvoir de Galactus a fait des ravages dans le monde de Fortnite, amenant des personnages d’autres mondes imaginaires à la célèbre bataille royale, tels que le Mandalorien et Baby Yoda de Star Wars, Kratos de God of War, Masterchief de Halo et bien d’autres et bien d’autres. . À ce jour, il s’agit du plus grand événement jamais vu dans l’histoire de Fortnite, avec plus de 15 millions de joueurs et joueuses connectés simultanément. Des chiffres qui dépassent même ceux vus lors du concert virtuel organisé au sein de la bataille royale da Travis Scott. Il est donc inévitable de s’attendre à des chiffres importants également pour l’attente Zero Crisis dédiée à l’agent Jones.

