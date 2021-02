Un grand combat des gardiens de la galaxie a conduit Marvel à admettre que James Gunn avait raison

James Gunn’s gardiens de la Galaxie les films sont remplis de choix de casting inspirés, du gars potelé de Parcs et loisirs jouant le rôle du héros principal, Vin Diesel ne disant qu’une seule phrase en tant que Groot. Récemment, un fan a demandé à Gunn sur Twitter: « Quelle est la décision pour laquelle vous avez dû vous battre bec et ongles sur un film? En regardant en arrière, vous vous demandez toujours pourquoi le studio s’est battu si dur contre cela? », À laquelle Gunn a répondu en nommant le casting de Dave Bautista dans le rôle de Drax the Destroyer.

Je dirais embauche @DaveBautista sur Les Gardiens de la Galaxie Vol 1. La première chose que Kevin Feige m’a dit après avoir vu la première coupe, c’est à quel point j’avais raison à son sujet. https://t.co/Bl487SSekN – James Gunn (@JamesGunn) 19 février 2021

Avant que Gardiens sortit de, Dave Bautista était surtout connu pour ses années passées à lutter à la WWE et à se présenter occasionnellement comme le méchant dans des projets mineurs comme Cambriolage et Le roi scorpion 3: bataille pour la rédemption. Ainsi, il est compréhensible que les dirigeants du MCU soient sceptiques quant à l’idée de confier à l’ancien lutteur un rôle de soutien de premier plan dans un film à gros budget.

Mais l’instinct de Gunn s’est avéré exact. Bautista a pris le rôle ultra-sérieux de Drax et a réussi à en faire quelque chose de vraiment mémorable, affichant un sens inattendu du timing comique affiné qui démentait son physique costaud.

Depuis qu’il joue à Drax, Bautista a vu son étoile monter régulièrement à Hollywood, obtenant des rôles plus intéressants et variés que le « muscle engagé ». À son tour, il a prouvé qu’il avait ce qu’il fallait pour être un acteur sérieux. Lorsque Chance the Rapper a récemment posté sur Twitter en se demandant comment Bautista est capable d’agir si bien, James Gunn était heureux d’intervenir et d’expliquer le processus de l’acteur.

« Bc @DaveBautista prend le métier au sérieux. Il est ancré dans une vraie émotion et pas voyante. La différence entre Dave et de nombreux acteurs de lutteurs est que lorsque vous regardez dans ses yeux sur le plateau, il est à l’endroit où il est censé être, sans penser à ce va faire ensuite. L’une des choses avec lesquelles je travaille beaucoup avec des acteurs qui ont fait partie d’autres arts de la scène (par exemple, la lutte ou la comédie) est de les amener à STOP JUGGLING et JUST BE. Ce n’est pas votre travail de nous divertir – c’est simplement votre travail d’être présent à l’instant devant vous et de le traiter honnêtement. Je n’ai jamais vraiment eu à enseigner cela à @DaveBautista. Sa cruauté l’a distingué dès le premier moment où je l’ai rencontré. C’était simplement une question de créer un espace où il pourrait venir se partager avec nous tous. «

De toute évidence, il y a beaucoup de respect entre Gunn et Bautista, qui ne manquera pas de faire leur prochaine collaboration sur la prochaine et éventuellement finale Gardiens filmez une aventure mémorable pour les fans. Écrit et réalisé par James Gunn, Les gardiens de la galaxie Vol. 3 devrait commencer le tournage en 2021. Sa date de sortie actuelle est prévue pour 2023.

Sujets: Gardiens de la Galaxie