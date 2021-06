Un gouffre massif menace d’engloutir une maison près de la capitale mexicaine

Les spectateurs se sont rassemblés dans la zone, obligeant la police à dresser des barricades pour les maintenir à bonne distance.

les enquêteurs s’efforcent de comprendre ce qui a causé la chute du sol, mais les autorités ont déclaré qu’elles étaient plus immédiatement préoccupées par la sécurité.

Selon Newsweek, le gouverneur de l’État de Puebla, Miguel Barbosa, a décrit la situation comme « une question de risque énorme ».

« Je dis aux Poblanos et aux habitants de la région que nous allons être conscients qu’il n’y a pas de tragédies humaines », a-t-il déclaré. « C’est une faille géologique qui doit être traitée avec beaucoup de soin, avec technique et avec toutes les précautions et nous le faisons. »

La famille dont la maison était proche du trou a été évacuée, a déclaré Barbosa.

Magdalena et Heriberto Sánchez, les propriétaires de la résidence, ont rappelé le bruit de tonnerre qui les a alarmés.

« À 6 heures, nous avons entendu le tonnerre et nous ne pensions pas que c’était ça, puis mes beaux-parents l’ont réalisé et quand je me suis approché, j’ai vu que la terre s’enfonçait et que l’eau bouillonnait et j’ai paniqué », a déclaré Magdalena. Sánchez a déclaré à El Sol de México.

Des gouffres se forment lorsque les eaux souterraines circulent sous terre, dissolvant la roche sous la surface, selon le United States Geological Survey. Les effondrements sont généralement soudains « parce que le terrain reste généralement intact pendant un certain temps jusqu’à ce que les espaces souterrains deviennent trop grands ».