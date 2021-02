Un glacier se brise et fait des ravages en Inde

Une partie d’un glacier s’est détachée de la chaîne de montagnes himalayennes ce dimanche matin (8), élevant le niveau des rivières qui traversent l’état de l’Uttarakhand, dans le nord de l’Inde et provoquant le débordement d’un barrage.

Selon des responsables indiens, la montée soudaine du niveau des rivières a affecté plusieurs communautés, laissant les gens isolés. Les journaux indiens estiment que plus d’une centaine de personnes sont portées disparues et que plus d’une douzaine de victimes ont été retrouvées mortes.

Sur Twitter, le ministre en chef du gouvernement de l’Uttarakhand, Trivendra Singh Rawat, a déclaré qu’au moins 157 travailleurs travaillaient sur deux projets frappés par les eaux. Une vidéo que le service de police de Chamoli, l’un des quartiers de l’Uttarakhand, a partagée sur les réseaux sociaux enregistre le moment où une partie de ces travailleurs est sauvée d’un tunnel.

Selon The Indian Express, au moins 50 hommes travaillaient sur les lieux au moment de l’accident. Le service de police a déclaré qu’à 10 heures (heure de Brasilia), 15 d’entre eux avaient déjà été secourus.

Selon Rawat, des secouristes de diverses agences fédérales et étatiques ont été rapidement déployés dans la région pour aider les victimes. «Tous les secouristes font de leur mieux pour sauver des vies», a écrit le responsable du gouvernement d’Uttarakhand. «Les équipes médicales ont été dépêchées sur les lieux. Trente lits de l’hôpital Joshimath sont prêts à répondre à l’urgence, ainsi que d’autres hôpitaux de Srinagar, Rishikesh, Jollygrant et Dehradun. Nous faisons de notre mieux pour faire face à cette catastrophe. »

Dans son compte Twitter, le Premier ministre indien Narendra Modi a regretté la catastrophe. Modi a déclaré qu’il suivait les efforts de sauvetage pour les victimes. «Je surveille constamment la situation malheureuse dans l’Uttarakhand. L’Inde est avec l’Uttarakhand et la nation prie pour la sécurité de tout le monde ».

En juillet 2013, au moins 6 000 personnes sont mortes des suites des fortes pluies qui ont frappé l’Uttarakhand, provoquant des inondations et des glissements de terrain. L’État attire des touristes de diverses régions du pays et du monde car il abrite des endroits considérés comme sacrés dans l’hindouisme et la source de la source du Gange.