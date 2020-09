Un gigantesque trou de 50 mètres est apparu au milieu de la Sibérie, alors que les températures du lieu montent

La toundra de La Sibérie explose littéralement. Un phénomène curieux qui défait le pergélisol et libère des gaz internes de la surface de la terre provoque des cas fascinants comme celui-ci. Ces dernières semaines, dans l’une des régions les plus froides de la Sibérie, un énorme cratère de 50 mètres de profondeur est apparu “de nulle part”. Et en effet, le changement climatique est en grande partie à blâmer.





Ce n’est pas le premier et probablement pas le dernier. Le nouveau cratère est en grande partie similaire au cratère de Batagaika, également connu sous le nom de «Porte des Enfers». C’est sur la péninsule de Yamal, au nord-ouest de la Sibérie et dans l’une des régions les plus froides de la planète, qu’une équipe de journalistes locaux a trouvé le nouveau trou. Un énorme puits qui semble avoir été causé par l’explosion d’une bombe. Mais son origine n’est pas exactement une bombe artificielle.

Que se passe-t-il lorsque le pergélisol dégèle

Ces terrifiants trous dans le sol sont ce se produit lorsque le pergélisol dégèle. Le pergélisol est une surface gelée en permanence (comme son nom l’indique en anglais), à l’intérieur il accumule souvent des gaz et d’autres éléments qui ont été piégés pendant le processus de congélation. Il se produit surtout en Antarctique, où son pergélisol est connu pour contenir des quantités importantes de matière organique et de gaz qui ont été piégés pendant des centaines de milliers d’années.

Maintenant ce permafrost peut être défait à mesure que les températures augmentent. Et c’est exactement ce qui se passe en Sibérie, qui connaît cette année l’une des saisons les plus chaudes jamais enregistrées. Le résultat, entre autres, est que le pergélisol fait fondre une partie de la Sibérie.

Différents trous dans le pergélisol de Sibérie vus d’un avion.

Mais cela fait-il littéralement exploser la terre? Il peut le faire. Les changements rapides du pergélisol peuvent les amener à rechercher gaz de surface drastiquement par “explosion”. L’un des principaux gaz qui s’accumule est le méthane, à haute pression il peut exploser sous la surface et provoquer ces trous gigantesques. Le méthane, en fait, est l’un des gaz les plus aggravants de l’effet de serre, de sorte que sa libération entraîne une nouvelle augmentation du réchauffement climatique et par conséquent aggrave encore la situation.

Les Les trous dans le pergélisol sibérien n’ont rien de nouveau et ils se sont produits ces dernières années. Des événements comme les incendies de forêt de l’année dernière dans l’Arctique n’ont pas aidé à remédier à la situation. Le dégel du pergélisol a également eu pour conséquence le fait qu’il y a quelques mois, 21 000 tonnes de diesel ont été déversées dans la région.

Via | Inverse et Вести Ямал