Un gérant de restaurant héroïque félicité pour avoir sauvé un garçon de 11 ans de ses parents abusifs avec une note manuscrite

si tu vois quelque chose, dis quelque chose.

C’est une devise que la plupart des gens associent à la prise de parole une fois qu’ils ont remarqué quelque chose de suspect ou quelque chose qui ne leur convient pas.

Cependant, une femme de Floride a adopté cette devise et l’a utilisée pour aider à sauver un garçon de 11 ans de ses parents violents.

Flavine Carvalho, gérante du restaurant au restaurant d’Orlando Mme Potato, s’est méfiée du bien-être d’un garçon après avoir remarqué son apparence.

L’incident s’est produit le 1er janvier, lorsque le petit garçon est entré dans le restaurant avec ses parents et s’est assis à une table.

Carvalho s’est immédiatement adressée à eux pour prendre leur commande, et c’est là qu’elle a remarqué pour la première fois les ecchymoses sur les bras et le visage du garçon.

Après avoir observé que le père n’avait pas commandé de nourriture pour le garçon, Carvalho a commencé à relier les points.

Elle savait qu’elle ne pouvait pas rester sans essayer de l’aider.

Carvalho a écrit une note au garçon qui disait: «Avez-vous besoin d’aide? Ok, »et l’a montré à l’enfant en se tenant derrière ses parents pour qu’ils ne puissent pas le voir.

Lors d’une conférence de presse, Carvalho a déclaré qu’elle pouvait voir «qu’il avait une grosse égratignure entre les sourcils. Quelques minutes plus tard, j’ai vu l’ecchymose sur le côté de son œil. Alors j’ai senti que quelque chose n’allait pas.

Après avoir fait plusieurs tentatives pour attirer l’attention du garçon, Carvalho a déclaré qu’il avait finalement confirmé qu’il avait en fait besoin d’aide, et elle a appelé la police.

Lors de l’appel 911 que Carvalho a fait à la police, il a été révélé que les parents avaient un autre enfant, âgé de quatre ans.

« Je suis super inquiet et je ne sais pas quoi faire, pouvez-vous me donner quelques conseils? Que puis-je faire? » Carvalho est entendu demander au répartiteur de l’appel, que vous pouvez écouter ci-dessous. « Le garçon a des bleus et il ne mange pas. Les autres mangent. »

Lors d’un entretien avec la police d’Orlando, le garçon a décrit la douleur qu’il avait endurée à la maison, affirmant qu’il avait « des sangles à cliquet attachées autour des chevilles et du cou, et qu’il avait été pendu la tête en bas à une porte. Il a dit qu’il avait été frappé par un balai en bois, et menotté et attaché à un grand chariot mobile. »

La police a également déclaré qu’il n’avait pas pu manger régulièrement comme punition.

Les deux enfants qui étaient avec Wilson et Swann ont été retirés de leur garde, et on dit qu’ils vont «très bien et sont très heureux en ce moment».

Sans Flavine Carvalho, son immense courage et sa volonté d’aider à sauver un enfant d’une situation terrible, ce petit garçon ne serait probablement pas ici aujourd’hui.

Il existe des moyens d’aider les enfants victimes de maltraitance. Être un enfant ne doit pas faire de mal.

Chaque année, plus de 3 millions de rapports d’abus d’enfants sont signalés aux États-Unis. Selon la hotline nationale Childhelp contre la maltraitance des enfants, 28,3% des adultes déclarent avoir été victimes de violence physique dans leur enfance et 10,6% des adultes déclarent avoir été victimes de violence psychologique dans leur enfance. La maltraitance physique d’un enfant se produit lorsqu’un parent ou un tuteur cause des blessures physiques non accidentelles à un enfant, y compris frapper, donner des coups de pied, brûler, mordre, tirer les cheveux, s’étouffer, jeter, bousculer, fouetter ou toute autre action qui blesse un enfant. .

Même si le soignant ne voulait pas causer de blessures, lorsque l’enfant est blessé, c’est de la maltraitance. Lorsqu’un parent ou un tuteur nuit au développement mental et social d’un enfant ou cause de graves préjudices émotionnels, cela est considéré comme de la violence psychologique. Bien qu’un seul incident puisse être de la violence, la violence psychologique est le plus souvent un modèle de comportement qui cause des dommages au fil du temps.

Il existe de nombreux signes physiques et comportementaux de maltraitance des enfants tant chez l’enfant que chez le parent ou le gardien. Pour en savoir plus sur ces signes, visitez le site Web de Childhelp National Child Abuse Hotline. Si vous soupçonnez qu’un enfant que vous connaissez est maltraité physiquement ou émotionnellement, contactez la ligne d’assistance téléphonique nationale Childhelp contre la maltraitance des enfants pour plus de ressources au 1-800-4-A-CHILD.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.