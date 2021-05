Un gator de Floride «  Hangry  » capturé après avoir poursuivi des gens sur le parking de Wendy

Même les alligators ne peuvent pas résister à s’arrêter pour un fast-food de temps en temps.

Lundi, un alligator a fait beaucoup de bruit à l’extérieur de l’un des emplacements de Wendy en Floride et a commencé à chasser les piétons à travers le parking.

Tel que rapporté par la filiale locale NBC2, le reptile mesurait 7 pieds 3 pouces et a mis les autorités locales à la poursuite d’une oie sauvage – désolé, alligator – alors qu’elle se promenait dans les parkings de plusieurs entreprises de Lehigh Acres, en Floride.

Les fonctionnaires du bureau du shérif du comté de Lee se sont amusés en documentant l’événement sur Twitter, en écrivant: «Il était peut-être juste« accro »pour un cheeseburger, mais il a fait peur à beaucoup.»

GATOR CHASE🐊 Les députés ont répondu à Lee Blvd aujourd’hui après que cet alligator de 6 pieds ait chassé des piétons dans le parking d’un Wendy. Il a peut-être juste été « affamé » pour un cheeseburger, mais il a fait peur à beaucoup! Aux côtés de FWC, nous avons affronté l’alligator et l’avons déplacé en toute sécurité. pic.twitter.com/OIiDHCmMJC – Shérif du comté de Lee (@leesheriff) 17 mai 2021

La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) et le service d’incendie de Lehigh Acres étaient sur place pour aider et la division de lutte contre les incendies et de sauvetage de Lehigh Acres a également plaisanté à propos de l’incident sur Twitter.

« Dans d’autres nouvelles de #Florida, nous connaîtrons un temps de réponse légèrement retardé en quittant Lehigh Acres Health & Rehab », ont-ils écrit et posté une vidéo de l’alligator marchant lentement près de la clôture du parking.

En d’autre #Floride nouvelles, nous connaîtrons un temps de réponse légèrement retardé en quittant Lehigh Acres Health & Rehab 😆🚒🐊 pic.twitter.com/9cPykAwxo8 – District de lutte contre les incendies et de sauvetage de Lehigh Acres (@LehighAcresFD) 17 mai 2021

Après avoir semé le chaos à Wendy’s et dans une banque voisine, l’alligator a traversé la rue jusqu’au parking de Lehigh Acres Health & Rehab sur Lee Boulevard, où il a été capturé en toute sécurité et transféré dans une ferme d’alligators. La meilleure partie? Aucune blessure n’a été signalée et l’alligator est A-OK.

Alors, comment cette créature massive s’est-elle retrouvée dans le parking d’un Wendy? Les responsables du FWC ont déclaré qu’il essayait probablement de se déplacer « entre deux plans d’eau » et ont fait un bref arrêt au stand en cours de route.

« Les alligators préfèrent les lacs et les rivières lentes et leurs zones humides, mais peuvent également être trouvés dans les eaux saumâtres et, pendant de courtes périodes, dans l’eau salée », a déclaré un porte-parole du FWC.

Pourtant, les gens de Wendy’s, bien sûr, croient que l’alligator passait pour une bouchée rapide.

« Ce n’est un secret pour personne que Wendy’s est l’endroit où il faut être, surtout pendant le Mois national du hamburger! » a déclaré un porte-parole de Wendy à 45secondes.fr Food. «L’alligator a dû avoir entendu parler du nouveau Bourbon Bacon Cheeseburger et voulait voir de quoi il s’agissait.

La théorie du FWC est probablement plus précise mais, honnêtement, cet alligator aventureux pourrait être une grande mascotte si Wendy’s cherche un jour à changer de marque.