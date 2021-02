Un gardien du camp de la mort nazi âgé de 100 ans a accusé plus de 3518 meurtres pendant la Seconde Guerre mondiale

Franke PACK Franke Sirius Tectonite SID611-100 + Mitigeur Novara Plus à bec - Coloris : Vulcan

Caractéristiques de la gamme Sirius - Eviers non percés pour robinetterie - Vidage gain de place comprenant bonde manuelle 90 mm inox et siphon - Trop plein inox design et hygiénique - Réversible - Revêtement spécifique où l'eau et la saleté glissent à la surface de l'évier - Garantie 5 ans sur Tectonite