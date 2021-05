Un garde forestier tombe sur un jardin de bêtes anciennes dans les contreforts de la Californie

Un garde forestier errant dans une forêt pétrifiée en Californie a mis au jour un trésor de fossiles préhistoriques, dont un étonnamment préservé mastodonte le crâne et les restes d’un saumon monstre de 400 livres (181 kilogrammes), SFGate a rapporté .

Les paléontologues ont déterré des dizaines d’espèces fossiles près du bassin versant de la rivière Mokelumne dans les contreforts des montagnes de la Sierra au sud-est de Sacramento. Le site fossile, qui remonte à environ 10 millions d’années à l’époque du Miocène, est l’un des plus importants trésors de ce type jamais découverts dans le Golden State.

« Il existe peu d’autres découvertes de fossiles comme celle-ci en Californie », a déclaré Russell Shapiro, professeur de paléontologie et de stratigraphie à la California State University, Chico, à Chico State Today.

Image 1 sur 4 Un technicien nettoie et prépare un crâne de mastodonte découvert sur le site. (Crédit d’image: Photographe universitaire Jason Halley / California State University, Chico) Image 2 sur 4 Les défenses du mastodonte étaient recouvertes d’un mélange d’acétone et de plastique pour les protéger des dommages. (Crédit d’image: Photographe universitaire Jason Halley / California State University, Chico) Image 3 sur 4 Une molaire de mastodonte a été découverte sur le site, près du bassin versant de la rivière Mokelumne. (Crédit d’image: Photographe universitaire Jason Halley / California State University, Chico) Image 4 sur 4 Shapiro et son collègue Todd Greene inspectent le lit de fossiles dans les contreforts de la Sierra. (Crédit d’image: Photographe universitaire Jason Halley / California State University, Chico)

Le site a été découvert par accident.

Greg Francek, un naturaliste des gardes forestiers du East Bay Municipal Utility District (EBMUD), qui fournit de l’eau potable à la région, se promenait près du bassin versant lorsqu’il a remarqué quelque chose qui ressemblait à du bois, mais qui était lisse comme de la pierre, selon une déclaration de l’EBUMD .

« Je suis tombé sur un arbre pétrifié », a déclaré Francek dans un enregistrement vocal joint à la déclaration. «Cet arbre était partiellement enfermé dans les sédiments funéraires, et comme une extrémité était exposée, je pouvais en fait voir les cernes des arbres à l’intérieur.

Il regarda autour de lui et en découvrit un deuxième, puis un troisième, et ainsi de suite, et il se rendit soudain compte qu’il marchait dans une forêt pétrifiée.

Francek est revenu au cours des semaines suivantes pour mener une enquête plus organisée, et c’est à ce moment-là qu’il a trouvé des fossiles de vertébrés. Il a donc contacté des paléontologues et des géologues, dont Shapiro.

Shapiro ne s’attendait pas à trouver grand-chose, mais il fut vite surpris: son équipe a commencé à fouiller et a trouvé la pointe d’un os nacré, et alors qu’ils gravaient la roche environnante, une paire de défenses, des dents et un crâne ont commencé à émerger. C’était un mastodonte, étonnamment conservé, Chico State Today a rapporté .

« Ce que vous espérez trouver est une pointe de défense », a déclaré Shapiro à CSU Today. « Non seulement nous avons le pourboire, mais nous avons tout le truc. Et c’est juste un magnifique ivoire. C’est époustouflant. »

Au cours de l’année écoulée, Shapiro et ses collègues ont découvert des centaines de spécimens d’animaux constituant des dizaines d’espèces, le tout dans une forêt de 600 arbres pétrifiés. Parmi les espèces anciennes que l’équipe a découvertes figuraient: le poisson géant, qui est un ancêtre du saumon moderne; un chameau éteint de la taille d’une girafe; le mastodonte et le gomphothere, ancêtres de éléphants .

L’équipe a également retrouvé les restes de rhinocéros , tortues géantes, les chevaux et tapirs . Les os de ces créatures primitives ont probablement été transportés dans la région par des inondations et des coulées de débris provenant de volcans plus à l’intérieur des terres, a rapporté Chico State Today.

À l’époque où vivaient ces créatures disparues depuis longtemps, la région aurait été une forêt de chênes bordée par un océan ancien, selon Chico State Today.

Pour l’instant, l’équipe de recherche garde le secret sur l’emplacement de la fouille fossile. Mais ceux qui veulent voir le mastodonte pourront le voir au Gateway Science Museum de l’université à la fin de l’automne.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.