Un garçon fait accidentellement face à Maya Jama lorsqu’une femme lui donne un faux numéro, répond Jama

Un fan de football a été abasourdi lorsqu’une femme en vacances lui a donné un faux numéro de téléphone, réalisant seulement quand il a essayé de l’appeler par vidéo pour voir rien d’autre que Réponse de Maya Jama. Regardez sa conversation avec le présentateur de télévision et de radio ci-dessous :

Luke Worley, 28 ans, était en vacances à Kos, en Grèce, quand lui et ses amis ont discuté avec un groupe de femmes.

Il a demandé à l’un son numéro pour qu’ils puissent tous se retrouver, et a décidé de leur donner un cri le lendemain quand l’Angleterre joué Allemagne dans leur affrontement Euro 2020.

Luc, à qui appartient la société de produits de gestion du poids ToTone et est sur Instagram à @luceworley1, Raconté 45secondes .fr: « L’île était vraiment calme – il n’y avait pas beaucoup d’Anglais là-bas – mais nous avions vu ces filles à quelques reprises passer devant, puis nous les avons vues dans ce bar Stone Roses.

« Le lendemain, l’Angleterre jouait contre l’Allemagne. Nous étions dans un bar et nous étions un peu saouls – nous avions bu toute la journée, comme vous pouvez l’imaginer – et nous avons essayé d’appeler ces filles pour savoir où elles étaient.

« J’ai d’abord essayé de passer un appel téléphonique normal via WhatsApp car j’étais connecté au Wifi dans le bar.

« Il a dit « Connexion » et puis ça n’a pas marché, ça s’est juste écrasé. Donc J’ai pensé essayer un appel vidéo – jeJ’ai sonné une fois et Maya Jama a répondu.«

« Et je me suis dit : ‘Oh, j’appelais Sarah !’«

Jama lui a dit son nom, et il a répondu : « Je sais qui tu es !

Il ajouta: « Dès qu’elle a répondu, j’ai su exactement qui c’était. On se donnait tous les deux le même regard – aimer, ‘Que diable?’.«

Luke a dit que Jama était un « bon sport » à propos de tout ça, et ils ont fini par parler pendant un certain temps avant qu’elle ne soit appelée – après avoir été au milieu de répéter pour Crouchy Euros de fin d’année, portant déjà son haut d’Angleterre.

Il a rappelé : « On a eu une conversation, on a parlé de l’émission qu’elle fait en ce moment avec Crouchy – c’est ce qu’elle faisait, elle s’y préparait.

Luke a ensuite partagé une photo de sa conversation inattendue avec Jama, écrivant sur Twitter : « Donc J’ai discuté avec une fille appelée Sarah en vacances à Kos et elle m’a donné son numéro. . . Le lendemain, j’ai essayé de l’appeler et elle m’a donné le mauvais numéro.….Tourné le nombre aléatoire qu’elle m’a donné était @MayaJama. En fait mentale. »

Son post a depuis accumulé des milliers de likes, et a même été cité par Jama elle-même, qui a déclaré : « Looool l’appel téléphonique le plus aléatoire de tous les temps. »

Luke a déclaré que les 24 heures avaient été un peu » folles » et que l’histoire avait simplement » explosé « .

« Quelques-uns de mes amis étaient avec moi et ils se disaient : ‘Oh mon Dieu, je ne peux pas croire ça’, et ils ont en quelque sorte sauté par-dessus mon épaule et ont jeté un coup d’œil au téléphone », a-t-il déclaré.