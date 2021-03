Un garçon de 6 ans calme héroïquement son petit frère avec un exercice de respiration profonde

La plupart des parents sont désemparés lorsqu’il s’agit d’arrêter la crise de colère de leur enfant, mais ce garçon de 6 ans connaissait un truc pour calmer son petit frère et c’est la définition de l’amour fraternel.

Ashley West, 30 ans, de Los Angeles, en Californie, a vu son deuxième fils, Noah, utiliser une technique de respiration sur son petit frère, Cory, 4 ans, qui était au bord de l’effondrement et a rapidement décidé de filmer ce moment spécial. Le clip de son petit gars aidant son frère à se calmer est rapidement devenu viral sur Twitter dimanche dernier, puis a été partagé sur d’autres plateformes de médias sociaux. (C’est même devenu le Morning Boost de Hoda mardi!)

« D’accord, alors … je ne m’attendais vraiment pas à ce que cette vidéo explose comme elle l’a fait! » West a posté sur Instagram mardi. « Si vous me connaissez, vous connaissez les enfants et moi, je médite TOUJOURS et je pratique le contrôle de notre respiration / la gestion de nos émotions. »

West a déclaré à 45secondes.fr Parents que la technique de respiration démontrée par son fils dans la vidéo était vraiment utile pendant la pandémie.

«Faire face au COVID a été stressant en tant que parent au foyer et étudiant diplômé», a déclaré West, qui prépare une maîtrise en travail social à l’USC. « Je fais du yoga et médite comme une forme de libération et de soulagement ainsi que pour faire de l’exercice. Les enfants me rejoindront parfois mais ils me regardent certainement tout le temps. »

Dans la courte vidéo, Cory est au bord d’une crise de colère car sa Nintendo n’est pas chargée. Noah évite la situation en engageant son petit frère et en démontrant sa respiration, en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. « Respire, » dit-il, attirant toute l’attention de Cory. Quand le petit bonhomme se calme, il lui donne une tape sur l’épaule. «Voir cela vous aide à vous calmer», dit-il.

West est maman de trois garçons – Amar, 9 ans, Noah et Cory.

«Le tempérament de Noé était extrêmement mauvais», a-t-elle dit à propos de son deuxième fils. « J’ai pris l’habitude de les encourager à s’arrêter et à prendre quelques respirations lorsqu’ils sont bouleversés et en colère, ou lorsque leurs émotions sont exacerbées. »

Et bien que Noah ait les techniques pour s’aider à son actif, West a été surpris de le voir les utiliser sur son frère.

« Noah s’arrête généralement et se parle à lui-même lorsqu’il est en colère ou bouleversé et se dit de se calmer, mais à ce moment-là, le voir co-réguler avec son frère a été une première pour moi qui m’a incité à l’enregistrer », a-t-elle déclaré.

West a déclaré qu’elle avait appris ces techniques d’apaisement en travaillant avec des psychologues et des thérapeutes comportementaux en tant que travailleuse sociale et qu’elle pensait pouvoir appliquer les principes dans sa propre maison pour lutter contre les comportements négatifs et indésirables de ses enfants.

«Ils ne l’ont pas à 100%, mais j’ai remarqué une nette amélioration de leurs comportements et attitudes depuis leur introduction à cet exercice», a-t-elle déclaré.

La vidéo a depuis été partagée sur plusieurs plates-formes de médias sociaux et a fait fondre le cœur de quasiment tous ceux qui l’ont regardée.

« Ils sont toujours à la recherche l’un de l’autre. »

« J’ai été vraiment choqué de voir la vidéo se propager si rapidement », a déclaré West. «J’ai reçu des milliers de messages de parents, de professionnels et de médias me disant quel merveilleux sentiment ils ont eu de voir le renforcement positif de mon enfant avec son frère. Des gens du monde entier – Israël, Canada, Singapour, Royaume-Uni – disent tous comment ils ont adoré et se sentent inspirés, ce qui est un sentiment extrêmement positif et réconfortant d’avoir en tant que parent. «

Et bien que la vidéo soit incroyablement douce, West a déclaré que ses fils agissaient comme des frères normaux la plupart du temps. « Ils se battent et se chamaillent comme les frères et sœurs normaux, mais ils sont aussi absolument les meilleurs amis », a-t-elle déclaré. «Je les encourage à croire et à bouger comme s’ils étaient les« gardiens »de l’autre et ils le font – ils se soucient toujours les uns des autres.»

En rapport: