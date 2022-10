Un garçon de 17 ans du Kerala construit un robot pour Rs 10 000 pour aider sa mère en difficulté dans les tâches ménagères

21 octobre 2022 16:37:20 IST

Muhammed Shiyad Chathoth, un étudiant en informatique de classe 12 de 17 ans du Kerala a inventé un robot fonctionnel pour aider sa mère en difficulté dans la maison, avec certaines tâches ménagères.

Chathoth a eu l’idée pour la première fois quand lui et sa famille étaient dans un restaurant à Kannur et ont vu qu’ils étaient servis par un robot humanoïde de base. Il avait 14 ans à l’époque et a entendu sa mère s’exclamer si seulement elle avait un robot comme ça qui pourrait l’aider avec son travail autour de la maison.

Chathoth a toujours été un passionné de technologie et a été très habile avec l’automatisation. Dans une interview, Chathoth affirme avoir développé une application mobile pour contrôler les lumières, les ventilateurs et tous les autres appareils électriques de la maison. Par conséquent, il était également confiant dans ce projet de robot.

Pour commencer avec son propre robot, qu’ils ont nommé Android Pathooty, d’après un film malayalam nommé Android Kunjappan, Chathoth a interrogé le restaurant sur la machine dans le même restaurant et on lui a dit qu’il en coûtait Rs 3-4 lakh pour en commander un. Cependant, ils n’avaient aucun détail technique sur le système qu’ils utilisaient.

Comme l’achat d’un robot aussi cher n’était pas une option, il a commencé ses recherches et a rapidement découvert qu’il existait plusieurs façons rentables de construire un tel système.

« Il n’y a pas d’informations directes disponibles sur Internet sur la création d’un robot. Mais j’ai remarqué que la machine du restaurant suivait un chemin fixe. Mes recherches m’ont amené à trouver de nombreuses vidéos qui expliquaient cette technologie », raconte le jeune de 17 ans.

En un an, Shiyad a proposé un modèle de base en fixant un tabouret en plastique et une plate-forme en aluminium en dessous avec quatre pneus. Un engrenage de 12 volts avec un moteur a été utilisé pour le mouvement. Mais il a dû relever plusieurs défis pour le convertir en un robot ressemblant à un humain.

La moitié supérieure du robot est un mannequin féminin qui peut pivoter à 180 degrés. À l’heure actuelle, le robot ne peut que prendre et servir de la nourriture de la cuisine à la table à manger. Cependant, il s’agit d’un système entièrement automatisé. Tout ce qu’il faut faire, c’est charger Android Pathooty avec un plateau de nourriture, et il se dirige vers la table en suivant un chemin prédéfini, qui a été marqué avec du ruban adhésif noir.

Le robot est contrôlé par un capteur à ultrasons. De plus, une application mobile a été développée via l’application MIT et Admega MicroController. Il peut fonctionner à la fois manuellement et automatiquement et supporter une charge allant jusqu’à 6 kg.

« La distance entre la cuisine et la salle à manger dans notre maison est légèrement plus longue que d’habitude. Sareena, la mère de Shiyad, s’en plaint toujours, surtout le matin quand tout le monde est en retard à l’école et au travail. Maintenant, Pahooty va et vient pour nous servir de la nourriture et d’autres choses. De plus, cela nous rappelle les médicaments de ma mère et les lui sert même », explique Abdul Rahman, le père de Shiyad.

Shiyad dit que le coût total de construction du robot était inférieur à Rs 10 000. « Cela aurait pu être moins cher mais comme je l’ai fait à titre expérimental, il y a eu trop d’échecs et de rachats », ajoute-t-il.

L’adolescent espère lancer un jour une startup de robotique et d’automatisation, avec quelques-uns de ses camarades de classe. « Nous espérons obtenir un brevet pour Android Pathooty et proposer de nouvelles idées dans le domaine de la domotique à l’avenir. De plus, mon plus grand rêve est d’étudier l’ingénierie à l’Indian Institute of Technology dans n’importe quelle ville », a-t-il déclaré.

