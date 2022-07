Un garçon de 11 ans de l’Indiana décède après un incident lié à un feu d’artifice, selon la police

Un garçon de 11 ans dans l’Indiana est mort dans un « incident de feux d’artifice », a déclaré la police.

Selon un communiqué de presse partagé par la police de l’État de l’Indiana lundi, Camrynn Ray McMichael de Mt. Vernon a été « grièvement blessé » par des feux d’artifice dimanche soir. Camrynn est décédée en route vers un hôpital d’Evansville.

« Il s’agit d’une enquête en cours », selon le communiqué. Une autopsie est prévue le mardi 5 juillet.

Camrynn Ray McMichael, photographié avec sa sœur Karmynn Louise, est décédé dans un accident de feu d’artifice dans l’Indiana. Avec l’aimable autorisation de Kyrra Lynn

sergent. Todd Ringle de la police de l’État de l’Indiana a déclaré à 45secondes.fr Parents que Camrynn était le seul enfant présent parmi un groupe d’adultes allumant des feux d’artifice.

La mère de Camrynn, Kyrra Lynn, a déclaré à 45secondes.fr Parents que son fils aimait le football, le football et le basket-ball.

« Il était dévoué, travailleur acharné, (au) tableau d’honneur et n’a jamais eu d’ennuis », a-t-elle déclaré. « Et s’il l’a fait, c’est parce qu’il voulait faire rire tout le monde. Peu importe la situation, il essayait d’être heureux. »

Camrynn jouait avec des feux d’artifice cette nuit-là et était « partie en un clin d’œil ».

Le garçon aimait aussi sa petite soeur, Karmynn Louise. « Il l’a protégée comme un grand frère devrait le faire », a déclaré Lynn. « Il est le rêve de tous les parents d’un garçon. »

Lié: Un enseignant décède en sauvant un adolescent qui se noie dans le lac Michigan

Matt Thompson, surintendant du MSD de Mt. Vernon Schools, où Camrynn était élève, a également déclaré à 45secondes.fr Parents dans un communiqué :

« Le MSD de Mount Vernon est attristé par la perte de Camrynn. Nous finalisons des plans pour fournir des conseils de deuil plus tard cette semaine aux étudiants et au personnel. Il est tragique de perdre une vie aussi jeune et énergique et nous espérons soutenir ceux qui sont touchés par son perte au mieux de nos capacités. »

Vidéo associée :