Un garçon bégayé, 8 ans, qui a lu son livre préféré dans une vidéo virale reçoit une grande surprise

Ce qui a commencé comme un message vidéo de Jordan Pagel, 8 ans, qui a un bégaiement et est sur le spectre de l’autisme, donnant un cri à son auteur préféré a fini par provoquer la surprise la plus incroyable.

Le 25 mars, la mère de Jordan, Bethany Pagel, a partagé une vidéo d’une minute et 22 secondes de son fils parlant de l’un de ses livres préférés, « A New Day », de Brad Meltzer. Dans la vidéo, Jordan explique qu’il a été nommé « super-héros de la semaine » à l’école. L’enfant travailleur qui gagne cet honneur peut apporter un livre préféré à partager avec la classe.

« Hey Brad Meltzer. Je lis votre livre intitulé ‘A New Day’, et j’aime vraiment ce livre parce que dans le livre, c’est vraiment drôle et j’aime vraiment la façon dont tout le monde fait des grimaces vraiment drôles », dit Jordan dans la vidéo une copie du livre, qui raconte l’histoire de la fin du dimanche comme jour de la semaine et des auditions pour un nouveau jour de la semaine.

Mère de Pagel a partagé la vidéo et dans un tweet séparé, a alerté Meltzer dans l’espoir que l’auteur, qui écrit des livres pour enfants et adultes, puisse voir la vidéo.

« Jordan a un message spécial pour vous! * S’il vous plaît soyez patient, il a un bégaiement * », a-t-elle écrit.

La vidéo est devenue virale et Meltzer a envoyé à Jordan un message vidéo spécial sur les réseaux sociaux pour lui faire savoir qu’il était « son héros » pour la semaine. L’auteur portait même une chemise de la NASA assortie à celle que Jordan portait dans son premier message vidéo, un geste que l’enfant de 8 ans a remarqué avec enthousiasme.

Mais les surprises ne se sont pas arrêtées là.

Bethany et Jordan Pagel ont été interviewés par Jose Diaz-Balart de NBC News pour Nightly News, où le lecteur passionné a eu l’occasion de dire bonjour par chat vidéo à son auteur préféré.

«Salut Brad Meltzer! Dit Jordan.

« Salut Jordan, homme incroyable! » Répondit Meltzer.

Jordan Pagel et sa maman. NBCNEWS

Meltzer a ensuite fait savoir à Jordan qu’il avait une autre surprise à lui montrer. L’auteur, qui travaille avec l’illustrateur Christopher Eliopolous sur ses livres pour enfants mettant en vedette des personnages historiques, lui a fait réaliser une esquisse de la Jordanie dans le même style que ses livres préférés.

La bouche de Jordan s’est ouverte quand il a vu l’adorable croquis et a ensuite dit à l’auteur: « Merci beaucoup! »

Meltzer a dit qu’il avait été inspiré quand il a vu la vidéo de Jordan et il est tellement heureux qu’elle ait également résonné avec tant d’autres personnes.

Il a dit: « Les gens sont extraordinaires. Nous sommes craintifs et courageux et lâches et incroyables et vous voyez quelqu’un comme Jordan et la gentillesse l’emportera toujours. »