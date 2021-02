Un garçon bat Thanos dans un croisement épique Marvel / DC qui est devenu viral

De 2008 à 2019, le Univers cinématographique Marvel construit ce qu’on appelait «La saga de l’infini», dans lequel à travers différents films nous avons été présentés à des personnages qui à la fin seraient les protagonistes d’une dernière grande bataille contre le méchant qui était derrière tout: Thanos. Comme nous savons, ‘Avengers: Fin de partie’ mettre un terme à cela, mais un garçon a enseigné à tout le monde une leçon sur la façon d’abattre le Mad Titan bien avant dans une vidéo virale.

Non seulement nous avons eu une belle action de la part du jeune, mais il nous a également présenté un croisement hilarant entre les franchises de merveille et le Univers étendu de DC Comics, puisque parmi les protagonistes du clip populaire se trouvait le chevalier de la nuit, Homme chauve-souris. Ainsi, quel que soit le degré d’union entre les deux entreprises, la solution serait plus simple qu’elles ne l’avaient imaginé victorieuse.

La vidéo se déroule le jour de l’anniversaire d’un enfant, où un groupe de fêtards est déguisé en Iron Man, Captain America, Spider-Man, Batman et Thanos, qui est le grand antagoniste de cette séquence. Les héros semblent avoir tout sous contrôle, mais l’un des enfants se souvint des mots à Thor: « Tu aurais dû viser la tête », et a fait son truc: Il a donné un coup de pied à l’acteur qui y jouait Thanos.

Après le premier impact, on observe que d’autres enfants s’unissent pour aller contre le méchant, quelque chose qui a fait beaucoup rire sur Twitter, où il plus de 80 000 retweets et 230 000 likes. Les fans ont également réagi avec des mèmes disant « Les Avengers voyant qu’ils n’avaient besoin que d’enfants pour mettre fin à Thanos » ou « Ce garçon savait que tu devais le frapper à la tête ».

Aussi, le réalisateur James Gunn, qui travaille sur « The Suicide Squad », a fait référence à cela dans ses réseaux en commentant: «J’ai enfin commencé à travailler sur le crossover cinématographique Marvel-DC de mes rêves et sur des fuites bâtardes le premier jour de tournage. Très pas cool.. Ce sera sans aucun doute l’un des grands virus dont vous vous souviendrez en 2021 en raison de l’impact qu’il continue d’avoir.