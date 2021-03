Un garçon autiste obtient la recette de ses gaufres préférées après leur interruption

Lorsque Jenna Roman de Vancouver, en Colombie-Britannique, a créé un GoFundMe pour retrouver les gaufres préférées de son fils, elle n’a jamais rêvé de ce que cela allait devenir.

Le fils de Roman, Jerico, âgé de 10 ans, est autiste et se débat avec une aversion orale extrême et des problèmes alimentaires complexes, y compris un réflexe nauséeux très sensible.

«Il a été diagnostiqué autiste à l’âge de deux ans», a déclaré la mère célibataire de trois enfants à 45secondes.fr Food. «Il est aux prises avec ce défi alimentaire depuis huit mois. Nous avons travaillé avec tant de thérapeutes en alimentation, mais il régresse quand il est malade et nous devons tout recommencer.

L’hiver dernier, Jerico est devenu extrêmement malade et a cessé de manger et de boire.

« Il fait [this] avec n’importe quelle maladie, même le simple rhume », expliqua Roman. «Mais cette fois, c’était si dur pour lui et traumatisant [that] il a arrêté de manger pendant 12 jours et a arrêté de boire pendant cinq jours. Pendant ce temps-là, il a tellement régressé qu’il a dû réapprendre à manger et à boire, ce qui le bouleversait.

La seule nourriture que Jerico pouvait digérer? Gaufres.

« [They are] La bouée de sauvetage de Jerico », a déclaré Roman, ajoutant que les gaufres à l’érable et à la cannelle de Nature’s Path étaient sa marque de choix.

Malheureusement, Roman a vite appris que la marque avait arrêté le produit et elle a dit AUJOURD’HUI qu’elle se sentait mal à l’estomac sur la marche à suivre.

«Mon désespoir s’est tourné vers les médias sociaux pour m’aider à localiser les gaufres restantes», a-t-elle déclaré, ajoutant qu’à la demande d’un ami, elle a mis en place un GoFundMe pour aider à couvrir les frais de transport des gaufres. «J’espérais juste que les gens pourraient regarder leurs magasins locaux pour voir si les gaufres étaient là et les prendre pour moi afin que je puisse les payer et les faire ramasser.»

La marque canadienne d’aliments biologiques n’a pas tardé à découvrir Jerico.

«Nous avons entendu parler pour la première fois de l’histoire de Jerico le mois dernier après que quelques personnes nous aient contactés sur les réseaux sociaux», a déclaré Ratana Stephens, PDG et cofondatrice de Nature’s Path, AUJOURD’HUI. «Nous avons entendu à quel point il aimait nos gaufres à l’érable et à la cannelle, et à quel point sa mère Jenna avait du mal à les trouver dans les magasins, et nous avons été vraiment touchés et nous voulions aider.

Stephens a partagé que Nature’s Path s’était donné pour mission de retrouver toutes les gaufres disponibles restant dans les magasins.

«Nous avons effectué une recherche à travers l’Amérique du Nord et avons trouvé huit caisses restantes dans notre entrepôt de congélation dans l’Illinois», a-t-elle déclaré. «Nous avons donc fait expédier ces valises ici, puis nous les avons personnellement livrées à Jenna et Jerico.»

Mais la marque s’est demandée: que se passerait-il lorsque Jerico serait à court de gaufres?

«Ce sont les derniers jamais fabriqués», a déclaré Stephens. «Notre incroyable équipe de recherche et développement a donc commencé à travailler sur l’adaptation de notre recette commerciale à un usage domestique.»

L’équipe de Nature’s Path a admis que la modification de la recette était plus compliquée que prévu.

«Nous utilisons beaucoup d’ingrédients commerciaux dans notre processus de production qui ne sont pas disponibles dans votre épicerie locale, et bien sûr, nous voulions que les ingrédients soient faciles à trouver», a déclaré Stephens. «Et nous avons dû réduire les quantités dans la recette. Mais notre équipe de recherche et développement était déterminée à le faire. Ils sont vraiment allés au-delà des attentes, testant et peaufinant la recette. »

Du début à la fin, le processus a pris environ un mois pour se développer avant qu’une recette de gaufres ne soit remise à Roman et à sa famille.

«Ils ont mis au point la recette parfaite qui a le goût des gaufres à l’érable et à la cannelle de Nature’s Path que vous aviez l’habitude d’acheter à l’épicerie», a déclaré Stephens. «Cela signifie le monde pour nous de pouvoir aider Jenna et Jerico. Beaucoup d’entre nous au sein de l’entreprise ont été vraiment touchés par leur histoire et nous sommes très heureux d’avoir pu aider d’une manière ou d’une autre. »

Quant à Jerico, il n’a pas encore essayé la nouvelle recette – et Roman a l’intention de la garder ainsi.

«Honnêtement, il n’a aucune idée de tout cela, car cela déclencherait plus d’anxiété pour lui à propos de manger», a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle n’avait pas l’intention de lui dire quand les gaufres faites maison entreront dans la rotation. «Je suis tellement reconnaissant pour tout le soutien, l’empathie et l’attention de la communauté et du monde entier maintenant. C’est tout simplement incroyable de voir jusqu’où l’histoire de Jerico est allée.

